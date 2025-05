Înaltul oficial din SUA a subliniat că fiecare dintre aceste acțiuni a fost aprobată personal, semnalând continuitatea unei politici dure în domeniul imigrației.

Decizia vine într-un climat de tensiuni politice crescute și a fost accentuată de excluderea României din programul Visa Waiver, anunț făcut la începutul lunii de către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite.

Această măsură înseamnă că cetățenii români nu mai pot călători în SUA fără viză în scopuri turistice sau de afaceri. Autoritățile de la București și-au exprimat regretul față de această hotărâre, susținând că România îndeplinește toate criteriile necesare pentru a face parte din program.

În paralel, administrația președintelui Donald Trump a intensificat eforturile de revocare a vizelor pentru studenți și de expulzare a imigranților, în cadrul unei agende stricte în materie de imigrație.

Oficialii administrației au declarat că deținătorii de vize de student și de cărți verzi ar putea fi expulzați din cauza susținerii Palestinei și a criticilor la adresa acțiunilor Israelului în conflictul din Gaza. Aceștia consideră astfel de poziții o amenințare la adresa politicii externe a Statelor Unite și le asociază cu sprijinul față de Hamas.

Amintim că administrația Trump a luat în considerare un alt factor pentru eliminarea României din programul Visa Waiver, potrivit unei note a NSC, nepublicată anterior și obținută de reporterul Politico Daniel Lippman.

Este vorba despre nerespectarea de către România a ceea ce Casa Albă a subliniat că sunt norme democratice, după ce a anulat alegerile anul trecut.

Comitetul de coordonare a politicilor NSC, prezidat de directorul senior al NSC pentru Europa și Eurasia, Andrew Peek, a declarat că este important să se asigure că România „susține procesul democratic și desfășoară alegeri libere, corecte și transparente”.

SCOOP: While DHS said that Romania had lost its visa waiver program citing security reasons, a new internal NSC memo I obtained showed that the Trump admin also considered another factor: Romania’s annulment of an election that a hard right candidate won. https://t.co/IUzb64oCPM pic.twitter.com/pKh4pl8kKe

— Daniel Lippman (@dlippman) May 15, 2025