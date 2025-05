UPDATE: O notă internă a NSC, nepublicată anterior și obținută de reporterul Politico Daniel Lippman, a arătat că administrația Trump a luat în considerare un alt factor pentru eliminarea României din programul Visa Waiver. Este vorba despre nerespectarea de către România a ceea ce Casa Albă a subliniat că sunt norme democratice, după ce a anulat alegerile anul trecut.

Comitetul de coordonare a politicilor NSC, prezidat de directorul senior al NSC pentru Europa și Eurasia, Andrew Peek, a declarat că este important să se asigure că România „susține procesul democratic și desfășoară alegeri libere, corecte și transparente”.

SCOOP: While DHS said that Romania had lost its visa waiver program citing security reasons, a new internal NSC memo I obtained showed that the Trump admin also considered another factor: Romania’s annulment of an election that a hard right candidate won. https://t.co/IUzb64oCPM pic.twitter.com/pKh4pl8kKe

— Daniel Lippman (@dlippman) May 15, 2025