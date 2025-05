George Simion, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile prezidențiale, a făcut declarații controversate și tranșante în cadrul unui interviu acordat fostului strateg al Casei Albe, Steve Bannon. În cadrul podcastului „War Room”, Simion a afirmat că va câștiga „în stil mare” turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România și că, în decurs de o lună, îl va numi pe Călin Georgescu „înapoi la conducerea țării”.

„Câștigăm în stil mare în România în turul al doilea. Va fi o victorie zdrobitoare. Mă aflu în prezent la Paris, unde m-am întâlnit cu români de aici. Mai devreme am fost la Bruxelles. M-am întâlnit și cu diaspora română. Ieri m-am întâlnit cu Matteo Salvini, Meloni și cu românii noștri care trăiesc în Italia. Marți am susținut candidatul polonez, deoarece duminică avem alegeri și în Polonia pentru funcția de președinte.

“It Will Be A Landslide” Romanian Populist Candidate Predicts Huge Victory As Country Approaches Final Round Of Voting @georgesimion pic.twitter.com/GR2lbnCm5C

— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) May 15, 2025