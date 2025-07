Premierul României, Ilie Bolojan, susține că sistemul public are o structură supradimensionată raportat la resursele disponibile și la nevoile reale ale cetățenilor. Acesta a anunțat un plan de evaluare a instituțiilor publice, pentru a determina unde există surplus de personal și unde este necesară o reorganizare. Bolojan a adus în discuție și situații concrete identificate la nivelul Guvernului, indicând existența unor direcții sau servicii al căror rol nu poate fi explicat clar. Potrivit premierului, reformele sunt necesare pentru ca bugetul public să nu mai fie împovărat de costuri care nu aduc beneficii reale contribuabililor.

Ilie Bolojan consideră că structura administrației publice trebuie corelată cu nevoile reale ale populației. În acest sens, a anunțat că vor fi efectuate evaluări riguroase în toate instituțiile pentru a analiza exact necesarul de personal.

Premierul susține că România are un aparat administrativ supradimensionat, în raport cu numărul angajaților activi în sectorul privat.

Analiza va viza atât numărul total de angajați, cât și activitatea concretă desfășurată de aceștia.

„În toate instutuțiile din România trebuie să facem socoteală în care să calculăm corect personalul. Sunt plătiți din banii contribuabililor, nu cu bani din cer.

Peste tot unde am făcut reduceri și am calculat corect personalul pleacă oamenii care sunt în plus. Dacă țin de un om necalificat iese un scandal monstru. În fiecare instituție se poate ceva mai bine. Dacă facem acest audit la instituții, o să aflăm”, a declarat premierul.