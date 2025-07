Premierul României, Ilie Bolojan, a adus joi critici severe la adresa conducerilor din companiile de stat care funcționează în pierdere. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului Antena 3 CNN, oficialul a vorbit despre un sistem corupt, consolidat de-a lungul anilor, care a permis unor persoane numite politic să beneficieze de salarii uriașe și contracte imposibil de modificat. Potrivit acestuia, prioritățile guvernului trebuie să includă reformarea acestor structuri.

Premierul a explicat că una dintre marile greșeli ale statului a fost menținerea unei rețele politice care a profitat de funcții înalte în instituțiile de stat.

Acești indivizi au ajuns să fie considerați răsplătiți, nu responsabili, iar selecția acestora s-a făcut pe criterii îndoielnice, nu prin competiție reală. Bolojan a declarat că „au perceput asta ca pe o recompensă, nu ca pe o răspundere și provocare”.

Aceste persoane și-au construit mecanisme de protecție contractuale greu de modificat, beneficiind de salarii și bonusuri în companii care nu generează profit. În opinia premierului, această stare de fapt nu mai poate continua, fiind nevoie de intervenții urgente.

„Sunt măsuri care trebuie luate imediat, de acestea am discutat. Ele sunt măsuri cu efecte importante asupra veniturilor și cheltuielilor. Chiar dacă mâine aș avea posibilitatea – nu o am – să tăiem unui director cu 70% salariul, tot n-am putea repara această gaură de pe o zi pe alta. Nu e suficient. Una este ceea ce e drept și moral, și alta e ceea ce e posibil și are efecte.

Una dintre gravele noastre erori a fost că am tolerat o zonă de clientelă politică – și nu mă ascund să spun asta – de lipitori, că nu le pot spune altfel, pe care i-am ajutat, i-am încurajat. Nu toată lumea, dar sunt destui de mulți. Oameni care au perceput asta ca pe o recompensă, nu ca pe o răspundere și provocare.

Au organizat concursuri corecte și cinstite după chipul și asemănarea lor. Avem conduceri desemnate pe criterii de performanță atât de bune, încât orice se întâmplă acolo, ei primesc bonusuri. Și-au pus niște indicatori pe care, de exemplu, într-un sector monopolist, dacă autoritatea îți aprobă prețul de producție pe care tu l-ai calculat să-ți acopere toate năzbâtiile tale, tu stai liniștit”, a spus Ilie Bolojan la Antena 3.