Ilie Bolojan susține că, în calitate de prim-ministru, nu își poate permite să ducă România înapoi cu 15-20 de ani, motiv pentru care consideră necesare măsurile economice dure, chiar dacă acestea sunt nepopulare și generează nemulțumiri.

Potrivit premierului, România nu a gestionat corect prioritățile bugetare în anii precedenți. În loc să se împrumute pentru investiții menite să reducă decalajele de dezvoltare, statul a cheltuit sume importante pentru un aparat public ineficient, majorând peste posibilitățile reale salariile din sectorul bugetar și pensiile, mai ales într-un an preelectoral.

Situația actuală este comparabilă cu cea din timpul crizei economice din perioada Guvernului Boc, când au fost aplicate măsuri dure, precum creșterea TVA-ului și reducerea salariilor bugetarilor. Anul trecut, România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană – 9,3% – o valoare apropiată de nivelul critic de acum 15 ani. Diferența dintre venituri și cheltuieli a depășit 30 de miliarde de euro, sumă care, dacă ar fi fost direcționată către infrastructură, ar fi permis construirea a 2.000 km de autostrăzi și drumuri expres într-un singur an – o realizare echivalentă cu ce nu s-a făcut în patru decenii.

„România în anul trecut avea cel mai mare deficit dintre ţările europene, de 9,3 la sută şi doar o singură dată în ultimii 30 de ani am avut un deficit cu un punct procentual mai mare, atunci când România a intrat în criză şi Guvernul Boc, datorită tot unui deficit de acest tip, dar datorat de efecte externe de data respectivă, a trebuit să crească TVA de la 19 la 24 la sută şi să taie salariile bugetarilor cu 25%. Suntem, deci, într-o situaţie în are la fiecare 100 de lei pe care ţara noastră îi colectează, am cheltuit cu 30 de lei în plus, deci am cheltuit 130 de lei şi practic anul acesta diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile noastre este de peste 30 miliarde euro.

Este o sumă imensă. dacă am duce-o la drumuri şi autostrăzi, am putea să facem probabil într-un singur an numai din acest deficit, 2000km de drumuri expres şi autostrăzi, adică ce nu a făcut România în 40 de ani. Într-un singur an numai din diferenţă, dar noi o risipim pe tot felul de cheltuieli. Dacă ani de zile îţi risipeşti banii, la un moment dat vine decontul. Nu mai putem să continuăm în felul acesta pentru că nu mai suntem împrumutaţi, iar dacă suntem împrumutaţi suntem împrumutaţi la dobânzi foarte mari. Noi plătim cele mai mari dobânzi din regiune şi UE. Toate acestea afectează bugetul. Ani de zile le-am spus creditorilor care ne-au avertizat că avem probleme mari şi nu avem capacitate să plătim ratele şi dobânzile”, a precizat Bolojan.