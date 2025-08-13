Deficitul bugetar al Statelor Unite a ajuns în luna iulie la 291 de miliarde de dolari, înregistrând o creștere de aproape 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor publicate marți de Departamentul Trezoreriei.

Această majorare a deficitului a avut loc în ciuda faptului că veniturile din taxe vamale au înregistrat un avans de 21 de miliarde de dolari, ca urmare a tarifelor aplicate de administrația Trump, deoarece cheltuielile guvernamentale au crescut într-un ritm mai rapid decât încasările, relatează Reuters.

În luna iulie, veniturile totale ale Statelor Unite s-au ridicat la 338 de miliarde de dolari, în creștere cu 2% față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce cheltuielile au atins 630 de miliarde de dolari, marcând un avans de 10% și stabilind un nivel record pentru această lună. Ajustând pentru faptul că luna a avut mai puține zile lucrătoare decât în 2024, deficitul ar fi fost de aproximativ 271 de miliarde de dolari.

Încasările totale provenite din tarifele vamale au crescut semnificativ, ajungând la aproximativ 28 de miliarde de dolari, comparativ cu 8 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a creșterii ratelor tarifare.

În primele zece luni ale anului fiscal, deficitul total a urcat la 1,629 trilioane de dolari, înregistrând o creștere de 7% față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul unei majorări de 6% a veniturilor și de 7% a cheltuielilor, ambele atingând niveluri record pentru intervalul respectiv.

În altă ordine de idei, amintim că luni, Donald Trump a anunțat că aurul nu va face parte din pachetul de tarife vamale impuse de administrația sa, măsură menită să liniștească piețele internaționale după o săptămână marcată de volatilitate accentuată.

Această decizie a fost comunicată la câteva zile după ce un document guvernamental, interpretat de analiști ca sugerând impozitarea suplimentară a lingourilor importate, a provocat o creștere bruscă a prețurilor aurului pe bursa de la New York, atingând niveluri record într-un interval foarte scurt, pe fondul temerilor investitorilor legate de costurile suplimentare pentru metalele prețioase.

„O declarație din partea lui Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!”, a transmis liderul american pe platforma Truth Social.

Săptămâna trecută, incertitudinile privind politica tarifară au determinat o creștere rapidă a prețului aurului, pe fondul speculațiilor că noile măsuri comerciale ar putea viza și lingourile.

Ulterior, Casa Albă a precizat că „intenționează să emită un ordin executiv în viitorul apropiat pentru a clarifica dezinformarea privind impozitarea lingourilor de aur și a altor produse speciale”. Mai multe puteți citi aici.