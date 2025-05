Partidul Social Democrat a trecut printr-o schimbare importantă de leadership după ce Marcel Ciolacu și-a anunțat retragerea din funcția de președinte. În cadrul unei ședințe interne desfășurate la Vila Lac, membrii Consiliului Politic Național au decis cine va conduce interimar partidul până la organizarea unui nou congres. Sorin Grindeanu a fost preferat de majoritatea participanților, surclasându-l pe singurul său contracandidat, Daniel Băluță.

În cadrul votului desfășurat marți, 20 mai, Sorin Grindeanu a primit 67 de voturi din partea membrilor Consiliului Politic Național. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București, a strâns 14 voturi.

Alegerea s-a făcut într-un cadru formal, iar decizia a fost comunicată la scurt timp după încheierea votului. Sorin Grindeanu era deja prim-vicepreședinte al partidului și este văzut ca o figură de echilibru în interiorul formațiunii.

Ultima situație similară a avut loc în 2019, când Marcel Ciolacu a fost desemnat președinte interimar după plecarea Vioricăi Dăncilă. Ulterior, acesta a fost confirmat oficial în funcție și a condus partidul timp de aproape șase ani.

Într-un interviu acordat în octombrie 2023 în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă se vede în anul 2025 ocupând funcția de președinte PSD, prim-ministru sau director al Serviciului Român de Informații.

Răspunsul acestuia a fost clar: nu își dorește niciuna dintre aceste poziții și se consideră, în mod realist, un simplu deputat de Timiș.

Referindu-se strict la funcția de președinte al Partidului Social Democrat, Grindeanu a subliniat că nu crede că i se potrivește un astfel de rol.

Nu am fost niciodată un bun ascultător, în nicio funcţie pe care am avut-o. Am avut predecesori ai mei, pe anumite funcţii care erau pe post de psiholog, toată lumea venea şi se plângea, ştia când s-au certat acasă soţii între ei. Niciodată nu am putut să fiu în forma asta şi nici nu pot să mă schimb”, a afirmat acesta.

El a explicat că nu are suficientă răbdare pentru a gestiona problemele interne ale partidului și nici nu s-a remarcat vreodată ca un lider cu disponibilitate de a asculta toate nemulțumirile membrilor.

În continuare, Grindeanu a punctat diferențele dintre el și predecesorii săi care au ocupat funcții de conducere în partid. A mărturisit că nu a fost niciodată genul de lider care să aibă răbdare să asculte toate grijile personale ale colegilor sau conflictele casnice aduse în discuții politice.

Astea sunt lucruri pe care eu nu le am, nu am foarte multă răbdare, sunt mai degrabă de acţiune, decât să stau să analizez, să ascult. Nu cred că în acest moment e o funcţie care să mi se potrivească ca şi profil”, a declarat el, precizând că stilul său este orientat spre acțiune, nu spre analiză și mediere.

Sorin Grindeanu a mai spus că se regăsește mult mai bine în rolul de ministru al Transporturilor, funcție pe care a deținut-o și care i-a permis să vadă rezultate concrete.

Tot în cadrul aceleiași emisiuni, dar într-o ediție difuzată în martie 2025, Grindeanu a fost întrebat despre eventualele consecințe politice pentru Marcel Ciolacu, în cazul unui eșec al candidatului susținut de PSD la prezidențiale, Crin Antonescu.

Răspunsul său a fost tranșant: „Vom deconta toţi”. A completat spunând că în politică nimeni nu este de neînlocuit și nicio funcție nu este deținută pe viață:

Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia chiar în timpul ședinței Consiliului Politic Național. Într-un mesaj adresat colegilor de partid, el a făcut un bilanț al activității sale și a transmis un mesaj de încurajare pentru noile generații de lideri social-democrați.

„Am trăit împreună ani plini. Am avut parte de succese, dar și de momente în care, cu siguranță, am greșit. Dar niciodată nu am vrut să fac rău țării mele și românilor. Asta a fost și va rămâne credința mea. Am pus pe primul loc stabilitatea țării și interesele cetățenilor, chiar și atunci când am fost criticat pentru compromisuri dificile.

Au fost decizii grele, dar necesare pentru a evita derapaje periculoase și pentru a păstra o direcție clară, europeană și democratică pentru țară, într-o perioadă cu război la graniță și multiple crize suprapuse”, a declarat fostul lider PSD.