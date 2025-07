Programul Rabla destinat persoanelor fizice va fi lansat din nou, potrivit unui anunț făcut de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Guvernul a reușit să salveze acest program într-un an cu mari constrângeri bugetare, iar suma alocată ajunge la 200 de milioane de lei. Reluarea programului vine ca răspuns la solicitările repetate ale beneficiarilor, în condițiile în care unii dintre aceștia au făcut deja investiții sau au plătit avansuri pentru autoturisme.

Programul Rabla va fi reactivat în perioada imediat următoare, conform declarației făcute de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a subliniat că, în ciuda unui an dificil din punct de vedere economic, în care este necesară reducerea cheltuielilor cu 30 de miliarde de lei, fondurile pentru programul destinat persoanelor fizice au fost păstrate.

Potrivit ministrului, reluarea programului are în vedere situația concretă a populației, mulți dintre cei interesați fiind deja angajați în procesul de achiziție a unui vehicul nou.

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reuşit să salvăm programul Rabla persoane fizice. În ultimele zile am primit sute de întrebări şi am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele.

Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înţelegem cu toţii ce investiţii au fost făcute, că oamenii au dat deja avans şi noi trebuie să gândim măsuri care să ţină cont şi impactul în economie”, a declarat Diana Buzoianu.