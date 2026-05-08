Prețurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană au înregistrat o scădere de 5,4% în a doua jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. De asemenea, acestea au fost cu 3,5% mai mici față de prima jumătate a anului 2025.

În ceea ce privește consumatorii casnici din UE, definiți ca gospodării cu un consum anual cuprins între 2.500 și 5.000 kWh, datele publicate vineri, 8 mai 2026, de Eurostat arată diferențe semnificative între statele membre. În a doua jumătate a anului 2025, cele mai ridicate prețuri la energie electrică au fost înregistrate în Irlanda, cu 0,4042 EUR/kWh, urmată de Germania cu 0,3869 EUR/kWh, Belgia cu 0,3499 EUR/kWh și Danemarca cu 0,3312 EUR/kWh.

La polul opus, cele mai mici prețuri au fost consemnate în Ungaria, unde energia electrică a costat 0,1082 EUR/kWh, în Malta cu 0,1282 EUR/kWh și în Bulgaria cu 0,1355 EUR/kWh. Pentru gospodăriile din Irlanda, costul pe kilowatt-oră a depășit cu aproximativ 40% media Uniunii Europene, în timp ce în Ungaria, Malta și Bulgaria prețurile au fost mai mici de jumătate față de media europeană.

Prețul mediu al energiei electrice la nivelul Uniunii Europene în această perioadă a fost de 0,2896 EUR/kWh, valoare calculată ca medie ponderată pe baza celor mai recente date disponibile privind consumul casnic din 2024. În același timp, structura prețului final a fost influențată de taxe și impozite, a căror pondere a variat semnificativ între statele membre.

Astfel, ponderea fiscalității în prețul total al energiei electrice pentru consumatorii casnici a fost negativă în Luxemburg (-6,3%) și în Țările de Jos (-5,2%), reflectând existența unor subvenții sau ajustări fiscale. La nivelul Uniunii Europene, media acestei ponderi a fost de 28,9%, în creștere cu 1,3 puncte procentuale față de prima jumătate a anului 2025, evoluție determinată în principal de reducerea subvențiilor.

Taxa pe valoarea adăugată a reprezentat în medie 15,2% din prețul final al energiei electrice în UE, cu variații între statele membre: de la 4,8% în Malta până la 21,3% în Ungaria. În Danemarca, ponderea totală a taxelor și impozitelor a fost cea mai ridicată din Uniune, ajungând la 49,1% din prețul final plătit de consumatori.

Pentru analiza prețurilor la energie electrică, comparațiile de la un an la altul sunt considerate cele mai relevante, deoarece reduc influența variațiilor sezoniere. Totuși, în ultimele semestre, aceste efecte sezoniere au devenit mai puțin pronunțate, ceea ce permite o interpretare mai stabilă a evoluțiilor de preț.

La nivelul Uniunii Europene, comparativ cu anul precedent, prețurile totale ale energiei electrice au crescut în 17 state membre, în timp ce în 10 state au fost înregistrate scăderi. Cea mai puternică majorare a fost observată în România, unde prețurile au crescut cu 58,6%. Aceasta a fost urmată de Austria, cu o creștere de 34,3%, și de Irlanda, cu 32,7%.

Potrivit statisticienilor europeni, această evoluție a fost determinată în principal de creșterea costurilor de rețea, dar și de reducerea subvențiilor și a diferitelor alocații care anterior atenuau prețul final plătit de consumatori.

În schimb, cele mai mari scăderi ale prețurilor au fost înregistrate în Cipru, cu o reducere de 14,7%, în Franța, unde prețurile au scăzut cu 12,5%, și în Danemarca, cu un declin de 11,9%.

În ceea ce privește nivelul prețurilor ajustate la standardul puterii de cumpărare (PPS), cele mai ridicate valori au fost înregistrate în România, cu 49,52, urmată de Cehia, cu 38,65, și Polonia, cu 37,15. La polul opus, cele mai mici prețuri ajustate la puterea de cumpărare au fost observate în Malta, cu 14,09, în Ungaria, cu 15,10, și în Finlanda, cu 18,77.

Consumatorii non-casnici sunt definiți ca fiind utilizatori de energie electrică de dimensiuni medii, cu un consum anual cuprins între 500 MWh și 2.000 MWh.

În a doua jumătate a anului 2025, cele mai ridicate prețuri la energie electrică pentru această categorie de consumatori au fost înregistrate în Irlanda, unde prețul a ajuns la 0,2552 EUR/kWh. Acestea au fost urmate de Cipru cu 0,2429 EUR/kWh și de Germania cu 0,2264 EUR/kWh.

La polul opus, cele mai mici prețuri au fost consemnate în Finlanda, unde energia electrică a costat 0,0748 EUR/kWh, și în Suedia, cu un nivel de 0,0970 EUR/kWh. Media Uniunii Europene pentru aceeași perioadă a fost de 0,1837 EUR/kWh.

În ceea ce privește structura prețului, ponderea taxelor și impozitelor a variat semnificativ între statele membre. Cele mai ridicate niveluri au fost înregistrate în Polonia, unde acestea au reprezentat 36,0% din prețul total, și în Cipru, unde au ajuns la 29,9%. În schimb, cele mai reduse ponderi ale fiscalității au fost observate în Lituania, cu 0,2%, și în Luxemburg, cu 0,5%.

La nivelul Uniunii Europene, ponderea medie a taxelor și impozitelor în prețul energiei electrice pentru consumatorii non-casnici a fost de 17,7% în a doua jumătate a anului 2025, în ușoară scădere față de semestrul precedent, când se situa la 18%.

În evoluția anuală, între a doua jumătate a anului 2024 și aceeași perioadă din 2025, prețurile au crescut în 5 state membre, au scăzut în 18 și au rămas relativ stabile în alte 4 țări. Cele mai mari creșteri au fost raportate în România, cu 15,4%, în Suedia, cu 9,4%, și în Bulgaria, cu 6,8%.

În schimb, cele mai semnificative scăderi de preț au fost înregistrate în Slovenia, unde tarifele au scăzut cu 16,6%, în Luxemburg, cu o reducere de 15,8%, și în Franța, unde prețurile au coborât cu 14,1%.

Prețul mediu al gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană a scăzut la 6,05 euro/100 kWh în semestrul doi din 2025, față de 6,60 euro/100 kWh în prima jumătate a anului, potrivit datelor Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, tarifele au înregistrat scăderi în majoritatea statelor membre comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Cele mai mari reduceri au fost consemnate în Cehia (-14,6%), Ungaria (-14,4%) și Grecia (-12,2%).

În schimb, creșteri ale prețurilor au fost raportate doar în patru state membre: Lituania (+6,5%), Țările de Jos (+6,3%), România (+3,4%) și Austria (+1,7%). În alte patru state, prețurile au rămas relativ stabile, cu variații minore, inclusiv în Germania, unde nu s-au înregistrat modificări.

Cele mai ridicate prețuri la gaze pentru consumatorii non-casnici au fost înregistrate în Suedia (10,65 euro/100 kWh), Finlanda (8,63 euro/100 kWh) și Germania (7,13 euro/100 kWh). La polul opus, cele mai mici tarife s-au regăsit în Bulgaria (4,14 euro/100 kWh), Grecia (4,24 euro/100 kWh), Portugalia și Belgia (câte 4,81 euro/100 kWh).

Datele Eurostat vizează consumatorii non-casnici cu un consum anual cuprins între 10.000 și 100.000 GJ.