PPC Energie lansează în premieră în România un proiect pilot prin care clienții pot beneficia de energie electrică activă la cost zero, în anumite intervale orare din timpul zilei. Inițiativa are ca scop valorificarea producției de energie fotovoltaică în momentele în care aceasta este disponibilă în rețea.

Participarea la programul pilot Energie Electrică Activă Zero este disponibilă pentru primii 5.000 de clienți eligibili în perioada 7–20 mai 2026, iar beneficiile vor fi acordate în intervalul iunie–septembrie 2026. În total, un client poate beneficia de aproximativ 70 de ore de energie electrică activă gratuită în fiecare lună din această perioadă.

Programul este dedicat exclusiv clienților care au instalat la locul de consum un contor inteligent integrat în sistemul de măsurare inteligentă. Intervalele orare în care energia electrică activă este disponibilă la cost 0 lei/kWh sunt comunicate cu minimum 12 ore înainte, prin e-mail și prin notificări în aplicația myPPC.

În această etapă a programului pilot, clienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor primi o invitație de participare din partea PPC Energie, transmisă prin adresa de e-mail de contact și prin notificările din aplicația myPPC.

Pe durata programului, contractul de furnizare a energiei electrice rămâne neschimbat, la fel ca prețul contractual și condițiile de furnizare.

Clienții pot însă reduce valoarea facturii prin utilizarea energiei în intervalele gratuite, de exemplu prin programarea aparatelor electrocasnice sau încărcarea mașinii electrice în acele ore.

Reducerea se aplică automat pe factura lunară curentă, sub forma unui bonus comercial aferent consumului din intervalele gratuite. Calculul se face pe baza citirilor de index transmise furnizorului de către operatorul de distribuție din zona respectivă.

„Programul pilot Energie Electrică Activă Zero urmărește să transmită către clienții PPC Energie beneficiile producției de energie fotovoltaică și ale digitalizării infrastructurii energetice. Astfel, economiile făcute de clienți vor fi cu atât mai mari, cu cât aceștia vor putea utiliza mai multă energie electrică în intervalele orare cu cost zero”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie, potrivit unui comunicat de presă.

În practică, acest lucru înseamnă că energia electrică activă consumată în acele intervale nu este facturată. Totuși, rămân de plată taxele și tarifele reglementate, inclusiv TVA, acestea fiind calculate în funcție de consum.

Reducerea se aplică automat pe factura lunară curentă, sub forma unui bonus comercial aferent energiei consumate în intervalele gratuite. Calculul se face pe baza citirilor de index transmise furnizorului de către operatorul de distribuție din zona respectivă.

Programul nu modifică contractul de furnizare a energiei electrice, prețul contractual sau condițiile de furnizare. Acesta oferă însă clienților un control mai bun asupra costurilor și recompensează alegerea unui consum de energie mai eficient.

Cu minimum 12 ore înainte de ziua în care vei beneficia de energie electrică activă la 0 lei/kWh, vei primi o notificare prin e-mail și/sau în aplicația myPPC, în care este indicat intervalul orar cu consum gratuit. În acest mod, ai timp să îți organizezi consumul pentru perioada respectivă, iar energia utilizată în intervalul anunțat este considerată gratuită.

În timpul intervalului comunicat, consumi energie în mod obișnuit, iar bonusul comercial se aplică automat pe factură, fără a fi necesare acțiuni suplimentare din partea ta. Totul este procesat automat, în funcție de datele înregistrate de contorul inteligent.

În total, poți beneficia de aproximativ 70 de ore de energie electrică activă gratuită în fiecare lună, în perioada iunie–septembrie 2026. Pentru detalii complete privind condițiile de participare și criteriile de eligibilitate, poți consulta regulamentul programului pilot disponibil mai jos.

Programul Energie Electrică Activă Zero este disponibil exclusiv pentru clienții care dețin un contor inteligent (smart meter). Spre deosebire de contoarele clasice, acesta măsoară consumul de energie la intervale scurte de timp și transmite automat datele, eliminând necesitatea citirii manuale.

În acest mod, aplicarea beneficiului comercial este precisă și transparentă, fiind raportată strict la energia activă consumată în intervalele orare desemnate ca fiind gratuite, și nu la consumul total al întregii zile.

Intervalele de Energie Electrică Activă Zero sunt comunicate cu 12 ore înainte de ziua de desfășurare, oferindu-ți suficient timp pentru a-ți planifica eficient consumul de energie pentru ziua următoare. În aceste intervale, îți poți reduce semnificativ valoarea facturii de electricitate prin programarea utilizării diverselor aparate electrocasnice sau prin încărcarea mașinii electrice, fără cost pentru energia activă consumată.

De exemplu, mașina de spălat rufe poate deveni mult mai eficientă din punct de vedere al costurilor dacă este pornită în acest interval. Un ciclu standard consumă în medie între 0,6 și 1,2 kWh, în funcție de programul ales și de temperatura de spălare, însă în perioada de energie activă zero acest consum nu se reflectă în factură.

În mod similar, uscătorul de rufe, care are un consum mai ridicat, între 1,5 și 5 kWh pe ciclu, în funcție de model, poate fi utilizat fără impact asupra costului energiei active dacă este programat corespunzător. Astfel, devine una dintre cele mai eficiente modalități de a optimiza cheltuielile lunare cu energia electrică.

Și încărcarea mașinii electrice poate fi planificată strategic în aceste intervale. O sesiune obișnuită de încărcare acasă consumă între 10 și 60 kWh, în funcție de capacitatea bateriei și nivelul de încărcare necesar, iar programarea în perioada de energie activă zero permite reducerea semnificativă a costurilor asociate.

De asemenea, boilerul electric poate fi inclus în această strategie de consum inteligent. Un model de 80 de litri consumă în medie aproximativ 1,8 kW pe oră și funcționează în general între 2 și 3 ore pe zi. Dacă este programat să funcționeze în intervalul anunțat, poate asigura necesarul zilnic de apă caldă fără cost pentru energia electrică activă.