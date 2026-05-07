Măsurile adoptate de statele europene pentru a limita efectele creșterii prețurilor la energie continuă să genereze dezbateri economice majore. Potrivit agenției de rating Fitch Ratings, aceste intervenții pot deveni o sursă de presiune semnificativă asupra bugetelor publice dacă sunt extinse sau menținute pe termen lung. România se află printre țările care au implementat astfel de mecanisme de sprijin.

După șocurile din sectorul energetic din ultimii ani, guvernele europene au intervenit pentru a proteja gospodăriile și companiile prin:

plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze

compensarea facturilor pentru consumatori

reducerea taxelor indirecte la combustibili

scheme temporare de sprijin fiscal

Deși aceste măsuri au avut rolul de a reduce impactul inflaționist, ele au fost criticate pentru lipsa de focalizare pe grupurile vulnerabile.

Reprezentanții Fitch subliniază că, în forma actuală, multe dintre politicile europene sunt generalizate, ceea ce le face costisitoare din punct de vedere bugetar.

Risc identificat Descriere Creșterea deficitului bugetar în cazul prelungirii măsurilor Extinderea schemelor de sprijin pentru energie poate duce la cheltuieli publice mai mari decât veniturile, amplificând deficitul bugetar. Diminuarea spațiului fiscal pentru investiții publice Resursele bugetare alocate sprijinului energetic pot reduce fondurile disponibile pentru investiții în infrastructură, educație sau sănătate. Presiune suplimentară asupra datoriei publice Finanțarea măsurilor prin împrumuturi poate contribui la creșterea datoriei publice și la costuri mai mari de finanțare. Dependență crescută de intervenția statului în piață Intervențiile repetate pot distorsiona mecanismele pieței și pot crea dependență structurală de sprijin guvernamental.

Deși până în prezent impactul a fost relativ moderat, acesta variază între aproximativ 0,3% din PIB în unele state și niveluri foarte reduse în altele, în funcție de capacitatea fiscală.

România se numără printre statele care au adoptat măsuri de intervenție pe piața energiei, în special prin:

plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale

compensarea diferențelor de cost pentru consumatori

scheme de protecție pentru gospodării și IMM-uri

Aceste măsuri au contribuit la stabilizarea temporară a facturilor, însă ridică întrebări legate de sustenabilitatea lor fiscală dacă sunt menținute pe termen lung.

Experții citați de Fitch atrag atenția că multe state europene au preferat măsuri universale, aplicate larg populației, în locul unor politici direcționate strict către:

gospodăriile cu venituri reduse

consumatorii vulnerabili energetic

sectoarele economice critice

Excepții notabile sunt puține, iar unele state au început trecerea către modele mai selective de sprijin.

Pe termen mediu, continuarea sau extinderea schemelor de plafonare ar putea conduce la:

creșterea presiunii asupra bugetelor naționale

limitarea investițiilor publice în infrastructură și tranziție energetică

necesitatea unor reforme fiscale compensatorii

În același timp, volatilitatea piețelor energetice menține presiunea politică pentru intervenții suplimentare.

Avertismentul Fitch evidențiază un echilibru dificil pentru guvernele europene: protejarea consumatorilor împotriva șocurilor energetice, fără a compromite stabilitatea finanțelor publice. România, ca parte a acestui context european, se confruntă cu aceeași provocare — menținerea sprijinului social într-un cadru fiscal sustenabil.

Deși România apare frecvent în statisticile europene cu un preț nominal al energiei electrice sub media UE, analiza ajustată la puterea de cumpărare (PPP) schimbă complet perspectiva. În acest indicator, România ajunge în vârful clasamentului european, ceea ce înseamnă că energia electrică apasă mai puternic pe veniturile populației decât în multe state vestice.

Diferența dintre „prețul în euro” și „prețul resimțit în economie” devine astfel esențială pentru înțelegerea reală a crizei de accesibilitate energetică.

La nivel nominal, România are un preț al energiei electrice cu aproximativ 21% sub media Uniunii Europene. Însă, atunci când se ia în calcul puterea de cumpărare, situația se inversează: costul final al energiei este cu circa 15% peste media UE, potrivit AEI.

Această diferență nu indică neapărat o energie „mai scumpă”, ci o economie cu o capacitate mai redusă de a absorbi costurile energetice.

Componentă Poziția României în UE (PPP) Situația actuală Cauze principale Soluții structurale A) Prețul de piață (energia „marfă”) Locul 2 (după Bulgaria), ~+32% peste media UE Componentă ridicată a costului final în raport cu puterea de cumpărare expunere mare la volatilitatea regională; dependență de gaz și cărbune în vârfuri de consum; lichiditate redusă a pieței; mecanisme de hedging insuficient dezvoltate extinderea contractelor pe termen lung (PPA); dezvoltarea hedging-ului; investiții în producție stabilă (nuclear, regenerabile cu stocare); reducerea dezechilibrelor prin flexibilitate și stocare B) Tarife de distribuție Locul 1 în UE (PPP) aparent moderate nominal, dar foarte ridicate raportat la puterea de cumpărare consum redus per client; rețele rurale extinse; densitate scăzută; pierderi tehnice și non-tehnice electrificare (pompe de căldură, EV); reducerea pierderilor; digitalizare și optimizare; investiții țintite, nu doar extindere C) Transportul energiei electrice Locul 1 în UE (PPP) cost foarte ridicat raportat la economie infrastructură întinsă geografic; dezechilibru producție-consum; volum total redus de energie; costuri mari de echilibrare creșterea fluxurilor energetice (industrie, export); reducerea congestiilor; investiții în stocare și flexibilitate; integrarea eficientă a regenerabilelor D) Marja comercială a furnizorilor Locul 9 în UE (PPP) nivel mediu-superior în context european volatilitate ridicată; plafonare și compensare; risc de neplată; piață încă în maturizare concurență reală între furnizori; digitalizare completă; stabilitate legislativă; reducerea riscului operațional E) Taxe și impozite Locul 11 în UE (PPP) povară fiscală medie în UE, dar percepută ridicată nivel scăzut al veniturilor populației; efect de amplificare al PPP politici fiscale țintite; reducere temporară în perioade de criză; corelarea taxării cu veniturile reale

Analiza arată că problema României nu este exclusiv una energetică, ci una structural economică:

productivitate mai scăzută

venituri mai mici raportat la costuri europene

infrastructură energetică subutilizată

piață energetică mai volatilă și mai mică

Direcție Componentă Măsuri principale Efect urmărit 1. Partea energetică Investiții în producție stabilă și stocare dezvoltarea capacităților nucleare și regenerabile cu stocare; diversificarea mixului energetic reducerea dependenței de prețuri volatile și stabilizarea costului energiei Modernizarea rețelelor digitalizare, automatizare, modernizare infrastructură de transport și distribuție creșterea eficienței și reducerea costurilor operaționale Creșterea lichidității pieței stimularea tranzacțiilor pe termen lung (PPA), dezvoltarea pieței forward reducerea volatilității prețurilor Reducerea pierderilor și congestiilor investiții în rețea, monitorizare inteligentă, optimizare fluxuri scăderea costului final pe kWh și eficientizarea sistemului 2. Partea economică Creșterea productivității investiții în tehnologie, educație, digitalizare economică creșterea capacității economiei de a absorbi costul energiei Salarii mai mari raportate la economie corelarea veniturilor cu productivitatea și valoarea adăugată reducerea poverii reale a facturilor energetice Industrializare și consum energetic mai mare dezvoltarea industriei, atragerea investițiilor, creșterea consumului intern diluarea costurilor fixe ale infrastructurii energetice Eficiență fiscală și administrativă optimizarea taxării, reducerea birocrației, stabilitate legislativă scăderea costurilor indirecte și creșterea predictibilității economice

România nu este „cea mai scumpă țară din Europa” în termeni nominali, dar este una dintre cele mai afectate atunci când energia este raportată la capacitatea reală de plată a economiei.

Paradoxul „ieftin în euro, scump în viața reală” nu se rezolvă doar prin plafonări sau intervenții temporare, ci printr-un mix de reforme structurale în energie și economie.