Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după consultările informale de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, că principala variantă pentru formarea unui nou Executiv rămâne refacerea fostei coaliții de guvernare.

Discuțiile au avut loc într-un context de instabilitate politică accentuată, marcat de lipsa unei majorități clare și de presiuni economice crescute asupra bugetului de stat.

Potrivit liderului UDMR, cea mai realistă soluție este reconstruirea unei majorități parlamentare similare cu cea anterioară, formată din principalele partide pro-europene: PSD, PNL, USR și UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că elementul esențial al acestei formule este desemnarea unui premier acceptat de toate formațiunile politice implicate. Acesta ar trebui să fie o figură neutră, capabilă să gestioneze tensiunile dintre partide și să stabilizeze guvernarea.

În evaluarea UDMR, România se află într-o fereastră critică de timp. Liderul formațiunii estimează că în maximum două-trei săptămâni trebuie constituit un nou Guvern, altfel riscurile politice și economice vor crește semnificativ.

El a respins ideea că nu există soluții viabile, subliniind că problema este de voință politică și negociere, nu de lipsă de opțiuni.

„Nu sunt soluții miraculoase. Ceea ce am spus și public în aceste zile am spus și domnului președinte. Este o primă discuție informală cu toți liderii din fosta coaliție. Vorbim acum la timpul trecut, dar sigur că în două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern. Nu există că nu se poate până la urmă”, a declarat Kelemen Hunor pentru Știrile Pro TV.

Kelemen Hunor a atras atenția asupra principalelor vulnerabilități economice ale României:

deficit bugetar ridicat

riscul pierderii fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

deteriorarea percepției internaționale asupra stabilității politice

În opinia sa, întârzierile în luarea deciziilor pot afecta direct finanțarea proiectelor de investiții și pot pune presiune pe costurile de împrumut ale statului.

„Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură. Trebuie găsit acel om, un om care știe să gestioneze crize, crize politice, lipsa de încredere, trebuie gestionată criza guvernamentală. Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate”.

O altă variantă analizată este formarea unui guvern minoritar, susținut punctual în Parlament. Totuși, liderul UDMR consideră că această formulă ar avea o durată scurtă de viață și ar funcționa sub presiune constantă.

„A fost o aventură politică. Ai dărâmat un guvern fără să pui ceva la loc, fără să ai o soluție, ce să pui în locul acelui guvern”, a spus acesta.

Pe lângă refacerea vechii coaliții, sunt discutate și alte formule politice, inclusiv o posibilă alianță de dreapta între PNL, USR și UDMR, cu sprijin parlamentar indirect din partea PSD.

În același timp, Kelemen Hunor a exclus explicit orice colaborare cu formațiuni considerate radicale sau anti-sistem.

„Trebuie să fim conștienți. Vrând-nevrând trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Din punctul meu de vedere, un guvern minoritar nu este de dorit, dar se poate accepta. Va avea o viață scurtă, aici putem să fim de acord că nu va avea o viață lungă, dar acum trebuie gestionată situația din țară. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape”, a declarat acesta.

Liderul UDMR a caracterizat situația actuală drept rezultatul unei decizii politice neinspirate, în care un guvern a fost demis fără existența unei alternative clare pregătite în prealabil.

„Sunt mai multe variante de dreapta: USR, PNL, PNL, USR, UDMR. Ne putem gândi să mergem în acest an și să închidem toate aceste proiecte care sunt în derulare, dar sigur că va fi o provocare pe termen mai lung”.

Această lipsă de planificare, susține el, a amplificat instabilitatea instituțională și incertitudinea economică.

„Avem 16 sau 17 zile până când se închide PNRR-ul. Pierdem o grămadă de bani, bani care vor lipsi din trezoreria României și din proiectele de dezvoltare. Pentru acest lucru trebuie să răspundă cineva, fiindcă vorbim de miliarde. Deficitul bugetar trebuie ținut sub control și dacă nu reușim să găsim o soluție, atunci vom fi aruncați în junk și asta este pericolul cel mai mare cu creditorii. Percepția oricum e foarte proastă. Ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă și o Românie în derivă și acest lucru trebuie reparat cât de repede se poate”, a mai spus liderul UDMR.

Referindu-se la rolul șefului statului, Kelemen Hunor a precizat că Nicușor Dan are un rol de mediator, însă nu poate construi singur o majoritate parlamentară funcțională.

„Fără partide n-are cum să găsească o soluție. Președintele nu e magician. Fără partide, n-are ce soluție să propună”.

Ministrul interimar al Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că nu a fost contactat pentru a prelua funcția de prim-ministru și a subliniat că își menține susținerea pentru actualul șef al Guvernului, Ilie Bolojan.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor politice privind posibile restructurări la nivel guvernamental și scenarii alternative de conducere executivă.

Dragoș Pîslaru a respins speculațiile privind o eventuală nominalizare pentru funcția de prim-ministru, afirmând că nu a existat nicio discuție oficială în acest sens.

”Nu mi-a propus nimeni să ocup funcţia de premier, iar reacţia mea, de fiecare dată când văd lucrurile astea, e foarte clară şi am spus-o şi public, susţinerea mea este către Ilie Bolojan. Cred că este un premier care a aprins lumina şi a asumat nişte reforme care nu sunt asumate de societatea românească de foarte multă vreme şi cred că este, de departe, opţiunea cea mai bună ca să continue să fie prim-ministru”, a declarat Dragoş Pîslaru într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că reacția sa rămâne constantă în fața acestor scenarii: susține continuitatea actualei guvernări și nu își asumă o candidatură pentru conducerea Executivului.

Ministrul interimar a reafirmat explicit sprijinul pentru Ilie Bolojan, pe care îl consideră un lider orientat spre reforme administrative și eficientizare instituțională.

În evaluarea sa, actualul premier a introdus schimbări importante în funcționarea aparatului de stat, asumându-și măsuri dificile, dar necesare din perspectiva modernizării administrației publice.

Dragoș Pîslaru a argumentat că stabilitatea politică este esențială pentru continuarea reformelor aflate în derulare, în special în domeniul investițiilor și al gestionării fondurilor europene.

În opinia sa, schimbările frecvente la nivelul conducerii Guvernului ar putea încetini implementarea proiectelor strategice și ar afecta capacitatea administrativă a statului.

”În condiţiile date, aşa cum arată lucrurile acum, eu îl susţin pe Ilie Bolojan. Şi este o chestiune absolut firească să fac asta”.

Partidul AUR solicită președintelui Nicușor Dan desemnarea de urgență a unui prim-ministru, acuzând că prelungirea consultărilor politice menține România într-o stare de instabilitate și incertitudine guvernamentală.

Formațiunea condusă de George Simion susține că actuala situație politică nu poate continua pe termen nedefinit și că soluția constituțională trebuie aplicată fără interpretări suplimentare sau mecanisme informale.

Într-un comunicat oficial, AUR critică modul în care sunt organizate discuțiile de la Palatul Cotroceni, susținând că termenul de „consultări informale” nu există în Constituție.

Formațiunea invocă articolul 103 din Legea fundamentală, care prevede că președintele României trebuie să consulte fie partidul cu majoritate absolută în Parlament, fie formațiunile politice reprezentate în Legislativ înainte de desemnarea unui candidat pentru funcția de premier.

Din perspectiva AUR, orice abatere de la această procedură ar reprezenta o interpretare discreționară a atribuțiilor prezidențiale.

”Dacă întâlnirile convocate de preşedinte în săptămânile trecute nu vizau desemnarea unui prim-ministru, de data aceasta nu mai vorbim despre aşa ceva. Nicuşor Dan apelează la acest tertip neconstituţional pentru a exclude de la discuţii partidele care nu îi sunt convenabile. Ieri, preşedintele României s-a întâlnit cu Dominic Fritz şi Sorin Grindeanu, iar astăzi urmează să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Pe surse este vehiculată ideea periculoasă că va avea discuţii nu doar cu preşedinţii de partide, ci şi cu unii lideri din anumite partide, ceea ce reprezintă un alt derapaj grav de la atribuţiile constituţionale”, arată formaţiunea.

Partidul susține că modul de organizare al consultărilor ridică semne de întrebare, întrucât la discuții ar fi fost invitați lideri politici selectați, nu toate formațiunile parlamentare în mod egal.

AUR afirmă că întâlnirile recente ale președintelui cu reprezentanți politici precum Dominic Fritz sau Sorin Grindeanu, precum și consultările programate cu lideri ai UDMR, ar indica o abordare selectivă a dialogului politic.

Formațiunea consideră că această practică ar putea limita transparența procesului de formare a unei majorități guvernamentale.

AUR acuză că extinderea consultărilor către lideri individuali din interiorul partidelor, în afara cadrului formal al conducerilor politice, reprezintă o abatere de la atribuțiile constituționale ale președintelui.

În viziunea formațiunii, aceste demersuri ar contribui la accentuarea instabilității politice și la întârzierea desemnării unui premier cu mandat deplin.

În declarațiile publice ale liderului AUR, George Simion, președintele Nicușor Dan este indicat drept principalul responsabil pentru criza politică actuală.

Acesta susține că întârzierea formării unui Guvern funcțional afectează încrederea publică și funcționarea instituțiilor statului.

Formațiunea politică cere ca procesul de desemnare a premierului să fie accelerat și să respecte strict prevederile constituționale, fără consultări informale sau negocieri paralele.

AUR afirmă că România are nevoie de un Executiv stabil, cu mandat clar, pentru a evita prelungirea crizei politice și a efectelor economice asociate.

Poziția AUR se adaugă unui context politic tensionat, în care formarea unui nou Guvern rămâne incertă. Criticile privind procedurile de consultare și desemnarea premierului reflectă polarizarea accentuată a scenei politice și presiunea tot mai mare asupra Președinției de a finaliza rapid procesul de nominalizare.

În acest moment, disputa se concentrează atât pe interpretarea Constituției, cât și pe legitimitatea mecanismelor de consultare utilizate pentru formarea viitorului Executiv.