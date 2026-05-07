Dragoș Pîslaru a mai arătat că un astfel de scenariu ar putea include și o schimbare a conducerii PSD, prin acordarea unei șanse unui eșalon secund din partid, pe care îl consideră mai proaspăt.

Întrebat dacă se va înscrie în PNL, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că nu a primit o invitație în acest sens. El a explicat că în ultima perioadă au existat evoluții accelerate pe scena politică, însă în acest moment nu există nicio decizie sau evoluție concretă legată de o eventuală afiliere politică.

„Nu văd o astfel de reconciliere, văd poate o recunoaştere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greşeală, o susţinere din partea domniilor lor a principiilor de reformă în mod explicit poate şi o schimbare a conducerii domniilor lor şi a da o şansă unui eşalon doi, care e mai proaspăt şi mai normal la cap din partidul respectiv şi da, sigur asta se poate întâmpla dar m-aş opri aici”, a declarat Pîslaru într-o conferinţă de presă.

Dragoș Pîslaru a subliniat că susținerea sa este pentru premierul Ilie Bolojan și a menționat că, dacă vor exista schimbări pe acest subiect, acestea vor fi anunțate fie de șeful Guvernului, fie de el personal.

„Nu am primit o invitaţie, au fost acum cumva nişte lucruri care s-au accelerat, în ultima perioadă. Susţinerea mea este pentru prim-ministrul Ilie Bolojan şi, dacă va fi ceva să se întâmple, cu siguranţă fie domnia sa va anunţa, fie eu, dar deocamdată nu avem vreo evoluţie pe acest subiect”, a mai spus Pîslaru.

De asemenea, ministrul a susținut și că un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan ar fi un scenariu fezabil, în cazul în care Sorin Grindeanu nu reușește să formeze o majoritate parlamentară.

Întrebat dacă ar susține un guvern minoritar PNL-USR, Pîslaru a declarat că, dacă Sorin Grindeanu va constata că nu poate construi o majoritate după criza politică generată, atunci Ilie Bolojan ar trebui să revină în funcția de premier pentru a continua agenda de reforme. Ministrul a afirmat că acest scenariu este unul evident și realizabil.

„În condiţiile în care domnul Grindeanu în înţelepciunea domniei sale, constată că, după ce a dat ţara peste cap, de fapt nu are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan, să vină din nou prim-ministru şi să conducem ţara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident şi cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil”, a spus Dragoş Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a subliniat că o astfel de variantă este și constituțională. El a explicat că Grindeanu ar trebui să primească mandatul pentru formarea guvernului, iar în cazul în care nu reușește să obțină susținerea majorității parlamentare, Ilie Bolojan rămâne, în opinia sa, cea mai bună soluție pentru România.

„I se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu întruneşte majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluţie pentru România”, a susținut Pîslaru.

Ministrul Investițiilor a fost întrebat și dacă Ilie Bolojan mai poate ocupa funcția de premier în contextul unei decizii a CCR din 2020. Pîslaru a afirmat că acest lucru este posibil și a explicat că decizia CCR se referă la situația în care președintele nominalizează intenționat același candidat pentru a provoca alegeri anticipate. El a adăugat că există și o altă decizie a Curții care permite numirea din nou în funcția de premier a unui fost prim-ministru.

„Sigur că da. Decizia CCR spune că preşedintele nu trebuie să pună cu intenţie acelaşi candidat, din nou, ca să poată să se ducă la alegeri anticipate. Ăsta este textul deciziei CCR. Iarăşi, o altă decizie, că un fost prim-ministru poate să fie numit din nou prim-ministru. Ăsta este talentul CCR, la noi, îţi dă aşa, ca la Agatha Christie să îţi creează să vezi pe unde te strecori printre decizii”, a explicate el.

În același context, Dragoș Pîslaru a spus că, dacă ar depinde de el, nu ar organiza consultări politice și i-ar acorda direct mandatul lui Sorin Grindeanu pentru a gestiona criza pe care a produs-o și pentru a încerca formarea unui guvern. Ministrul a făcut referire și la posibilitatea unei majorități parlamentare cu sprijinul AUR, menționând că Grindeanu a declarat până acum că nu va face o astfel de alianță.

Pîslaru a afirmat că, în cazul în care liderul PSD nu reușește să obțină o majoritate, acesta ar trebui să explice în partid motivele care au dus la actualul demers politic. Totodată, ministrul a criticat declarațiile făcute de Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, după ce aceasta a susținut că decizia PNL de a merge în opoziție nu ar fi fost statutară.

În final, Dragoș Pîslaru a reiterat că, după calmarea tensiunilor politice, soluția pentru conducerea Guvernului rămâne Ilie Bolojan, pe care îl consideră cel mai bun și cel mai onest premier, cu o agendă clară de reforme.