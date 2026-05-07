Ilie Bolojan a prezentat în mesajul său o comparație între două ședințe importante ale conducerii PNL, una din 2021 și una desfășurată recent, susținând că diferența dintre ele arată schimbarea de direcție a partidului.

Liderul liberal a rememorat momentul în care, în 2021, fostul președinte PNL Florin Cîțu a supus la vot alianța cu PSD, deși fusese ales pe un discurs anti-PSD. Bolojan susține că votul a fost formal și că decizia fusese deja stabilită înaintea ședinței.

„Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD. Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza”, a spus Ilie Bolojan.

Președintele PNL afirmă că efectele acelei alianțe s-au văzut în anii următori și au afectat grav partidul.

„Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche…”, a afirmat liderul liberal.

În opoziție cu acel episod, Bolojan a descris ședința recentă a conducerii extinse a PNL drept un moment în care partidul a decis singur și fără influențe externe ruperea colaborării cu PSD.

„După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție”, a declarat acesta.

Potrivit liderului liberal, 50 de membri ai conducerii au votat pentru ieșirea din orice formulă de colaborare cu PSD, în timp ce nimeni nu s-a opus deciziei.

„PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine”, a spus Ilie Bolojan.

După adoptarea rezoluției politice prin care liberalii anunță intrarea în opoziție, Ilie Bolojan a susținut că responsabilitatea pentru actuala criză politică aparține PSD.

Liderul liberal a afirmat că România are nevoie de stabilitate guvernamentală și de o majoritate parlamentară capabilă să susțină reformele necesare, avertizând că fără sprijin politic proiectele legislative riscă să fie modificate radical în Parlament.

Întrebat dacă exclude complet o viitoare revenire la guvernare alături de PSD, Bolojan a reiterat decizia luată în partid după moțiunea de cenzură.

„Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o”, a afirmat liderul PNL.

Acesta a insistat că PSD trebuie să își asume efectele actualei situații politice și să prezinte o soluție viabilă.

„Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț să facă acest lucru”, a spus Ilie Bolojan.

În același timp, liderii PSD continuă să transmită că își doresc o formulă de guvernare împreună cu PNL, însă cu un premier dispus la dialog politic.

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în interiorul partidului există o evaluare critică a actualei guvernări și că majoritatea liderilor social-democrați au susținut retragerea sprijinului pentru premier.

Grindeanu a afirmat că direcția în care se afla România a fost principalul motiv pentru decizia politică luată de PSD.

„Am făcut aceste lucruri la nivelul țării, am avut o evaluare a actualeu guvernări, 90% din colegi au spus că trebuie să retragem încrederea premierului. Acest lucru a fost consințit ieri”, a spus Sorin Grindeanu la Gândul.

Liderul PSD a susținut că votul intern reflectă nemulțumirea față de evoluția economică și socială a țării.

„Cel mai mare număr de voturi spune ceva, că România mergea într-o direcție proastă și asta se vede în nivelul de trai al românilor”, a declarat acesta.

Sorin Grindeanu a afirmat că există și alte formule parlamentare posibile, inclusiv variante de majoritate fără PSD.

„Pot exista majorități și fără PSD. Poate să existe variantă care să nu aibă în majoritate PSD sau PSD să fie în coaliție în condițiile pe care le-am spus acum”, a spus liderul social-democrat.

Acesta a mai precizat că PSD și AUR nu dețin singure suficiente voturi pentru a forma o majoritate parlamentară.

„PSD și AUR nu au majoritate în Parlament. Cele două partide au 218 voturi, majoritatea e la 223”, a afirmat Sorin Grindeanu.

