DeepSeek surprinde investitorii cu o decizie neașteptată. Startup-ul chinez de inteligență artificială a pus pe pauză o finanțare de miliarde de dolari

Startup-ul chinez de inteligență artificială DeepSeek a decis să amâne, cel puțin pentru moment, a doua sa rundă de finanțare. Decizia vine la doar câteva zile după ce au devenit virale comentarii atribuite fondatorului companiei, Liang Wenfeng, referitoare la competiția dintre Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, reprezentanții DeepSeek i-au informat verbal pe unii dintre potențialii investitori că nu vor semna acordurile de investiții în următoarele zile, așa cum era planificat inițial. Cu toate acestea, compania ar putea decide să reia procesul de finanțare la o dată ulterioară.

Sursele susțin că suspendarea tranzacției ar putea avea legătură cu nemulțumirea lui Liang Wenfeng față de informațiile apărute online despre comentariile făcute în fața investitorilor în timpul primei runde de finanțare. Aceasta s-a încheiat în luna iunie și a adus laboratorului DeepSeek finanțări în valoare de șapte miliarde de dolari.

Bloomberg precizează că nu a verificat autenticitatea postărilor care au circulat online după întâlnirea fondatorului DeepSeek cu mai mulți potențiali investitori. Presa din China, inclusiv publicația Yicai, a relatat că Liang Wenfeng a discutat despre dependența companiei de cipurile produse de Nvidia pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială și despre faptul că Beijingul continuă să fie în urma Statelor Unite în ceea ce privește complexitatea AI.

Totuși, negocierile nu sunt încheiate definitiv, iar compania ar putea decide în cele din urmă să continue tranzacția. Discuțiile privind noua rundă de finanțare au loc la doar câteva săptămâni după finalizarea primei runde record, la care au participat investitori importanți precum Tencent Holdings și Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL).

DeepSeek urmărește să atragă fonduri suplimentare de cel puțin 10 miliarde de yuani, însă suma finală ar putea fi mai mare, în funcție de numărul investitorilor care vor participa. Anterior, Bloomberg a relatat că startup-ul își propune o evaluare înainte de investiție de cel puțin 480 de miliarde de yuani.

În paralel, compania a început pregătirile pentru o ofertă publică inițială (IPO), care ar putea avea loc chiar în cursul acestui an și ar reprezenta un moment important pentru industria tehnologică din China.

DeepSeek a fost înființată în 2023 și este deținută de fondul de investiții speculative Zhejiang High-Flyer Asset Management.