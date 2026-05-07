UDMR traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce partidul a pierdut, în decurs de câteva zile, două dintre figurile sale istorice. După moartea lui Takács Csaba, formațiunea a anunțat și decesul lui Gyula Vida, considerat unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la organizarea și consolidarea Uniunii imediat după Revoluția din 1989.

Gyula Vida a fost primul președinte al organizației județene Sălaj a UDMR, funcție pe care a preluat-o încă din decembrie 1989. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Kelemen Hunor a subliniat contribuția decisivă pe care acesta a avut-o în anii de început ai formațiunii.

Liderul UDMR a evidențiat faptul că Gyula Vida a rămas, de-a lungul activității sale politice și publice, una dintre vocile echilibrate ale comunității maghiare din România, fiind apreciat atât pentru profesionalism, cât și pentru modul discret și calm în care a ales să își exercite responsabilitățile publice.

În mesajul său de condoleanțe, Kelemen Hunor a făcut referire și la drama personală traversată de Gyula Vida în timpul regimului comunist. Liderul UDMR a amintit că tatăl fondatorului Uniunii și-a pierdut viața în închisorile dictaturii, însă acesta nu și-a construit discursul public în jurul resentimentelor sau al revanșei.

Potrivit lui Hunor, experiențele dure prin care a trecut familia lui Gyula Vida nu i-au schimbat valorile și nici modul în care a ales să relaționeze cu cei din jur. Liderul UDMR a insistat asupra echilibrului și demnității pe care acesta le-a păstrat de-a lungul vieții.

„A cunoscut întreaga durere a secolului XX: tatăl său și-a pierdut viața în închisorile dictaturii comuniste. Cu toate acestea, Gyula nu a purtat în suflet nici amărăciune, nici dorință de răzbunare. Și-a păstrat umanitatea, calmul și demnitatea — tocmai de aceea l-am respectat atât de mult. Îi păstrăm amintirea cu respect și recunoștință”, a încheiat Kelemen Hunor.

Mesajele de condoleanțe au început să apară și din partea membrilor și simpatizanților UDMR, care au transmis reacții după anunțul privind moartea lui Gyula Vida, unul dintre oamenii implicați în formarea și dezvoltarea Uniunii Democrate Maghiare din România în perioada de după căderea comunismului.