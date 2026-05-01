Lumea politică și comunitatea maghiară din România sunt în stare de șoc după vestea tragică a morții lui Takács Csaba, fost președinte executiv al Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

În vârstă de 71 de ani, acesta și-a pierdut viața într-un accident agricol petrecut în județul Cluj, lăsând în urmă un gol imens în rândul celor care l-au cunoscut și au colaborat cu el de-a lungul deceniilor de activitate publică.

Evenimentul tragic a avut loc vineri seară în localitatea Corneni, aparținând comunei Aluniș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj a raportat că pompierii au fost solicitați să intervină de urgență pentru a extrage un bărbat care fusese prins sub un tractor.

La fața locului au fost mobilizate rapid o autospecială dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Din nefericire, eforturile echipajelor de intervenție au fost zadarnice. Reprezentanții ISU Cluj au confirmat faptul că victima a fost găsită sub vehiculul agricol, care avea atașat și un utilaj, iar decesul bărbatului a fost declarat imediat din cauza leziunilor extrem de grave.

Ulterior, Cluj24.ro a scris că bărbatul respectiv este chiar Takács Csaba, un pilon central al Uniunii încă de la fondarea acesteia. Reacțiile nu au întârziat să apară, actualul președinte al UDMR, Kelemen Hunor, transmițând un mesaj plin de durere și recunoștință.

Acesta l-a descris pe fostul său coleg ca fiind inima și conștiința comunității maghiare, precum și un tovarăș de luptă care va rămâne veșnic în memoria lor. Liderul UDMR a ținut să sublinieze că Takács a ajutat nenumărate persoane fără a căuta recunoaștere publică, fiind un martor al momentelor istorice importante și un veritabil creator de istorie pentru maghiarii din Transilvania.

În plan personal, Kelemen Hunor a afirmat că îi datorează foarte multe lui Takács Csaba, considerându-l mentorul său și cel mai curajos luptător de la care a avut ocazia să învețe meserie. El l-a caracterizat drept cel mai loial prieten și a adăugat că energia și dedicarea acestuia au fost esențiale în momentele în care alții oboseau.

Totodată, liderul Uniunii a făcut un apel la continuarea proiectelor începute de Takács, menționând că munca sa pentru comunitate trebuie să meargă mai departe, în semn de respect pentru tot ce a construit.

„A fost inima comunităţii noastre, conştiinţa Uniunii noastre. El a fost tovarășul nostru etern de luptă. Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele. Personal, îi pot mulțumi mult lui Takács Csaba: mi-a fost mentor, cel mai mare luptător de la care am putut învăța, cel mai loial prieten. Această inimă a bătut de multe ori pentru noi, a bătut pentru noi și când oboseam și trebuie să tot bată în noi, pentru că mai este mult de lucru pentru această comunitate. Ce a început el trebuie să continuăm. Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească”, a transmis Kelemen Hunor.

Organizația pe care Takács Csaba a servit-o cu devotament a publicat, de asemenea, un mesaj oficial de doliu, evidențiind parcursul profesional remarcabil al celui care a fost cel mai longeviv președinte executiv al Uniunii și ulterior președinte al Fundației Communitas.

În comunicatul publicat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții UDMR au afirmat că puțini oameni reușesc să scrie istoria unei comunități cu atâta abnegație precum a făcut-o „Domnul Președinte”.

Aceștia au explicat că Takács Csaba și-a dedicat cei mai buni ani din viață pentru a asigura comunității maghiare din Transilvania o voce puternică și un viitor stabil. În mesaj se arată că acesta a avut capacitatea de a crede în potențialul Uniunii chiar și în momentele de incertitudine, alegând întotdeauna calea serviciului public în detrimentul unor trasee mai ușoare.

Potrivit UDMR, Takács a înțeles că o comunitate solidă nu se construiește prin gesturi grandioase izolate, ci prin mii de decizii mici, dificile, luate zi de zi.

De asemenea, organizația a evidențiat rolul său de mediator și de vizionar, menționând că acesta a lucrat adesea în tăcere pentru a aplanat conflicte și a menține speranța vie, însă rezultatele muncii sale au avut un ecou puternic în întreaga societate.

Mesajul se încheie într-o notă de profundă recunoștință pentru perseverența și loialitatea de care a dat dovadă, UDMR promițând să îi păstreze vie amintirea și să îi continue moștenirea politică și socială.