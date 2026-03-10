Incidentul s-a produs pe 9 martie 2026, pe DN 67 B, în zona orașului Târgu-Cărbunești. Polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au oprit în trafic un tractor care circula fără plăcuțe de înmatriculare.

La volan se afla un bărbat de 44 de ani, din localitatea Țicleni. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale autorităților, polițiștii au constatat că vehiculul nu era înregistrat pentru circulația pe drumurile publice.

„La data de 9 martie 2026, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești au depistat în trafic un bărbat, de 44 de ani, din Țicleni, în timp ce conducea pe DN 67 B Târgu-Cărbunești, un tractor, fără a avea montate plăcuțe de înmatriculare sau înregistrare, iar în urma verificărilor în bazele de date a reieșit faptul că tractorul nu este înmatriculat sau înregistrat”, a transmis IPJ Gorj.

Ca urmare a constatării, oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului.

„În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.”

Potrivit legislației penale în vigoare, modificată prin Legea nr. 200/2023, tractoarele agricole sau forestiere sunt incluse în mod explicit în categoria vehiculelor pentru care pot fi aplicate sancțiuni penale dacă sunt puse în circulație fără a fi înmatriculate sau înregistrate.

Astfel, punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tramvai sau a unui tractor agricol ori forestier neînmatriculat sau neînregistrat se pedepsește cu închisoare de la unu la trei ani sau cu amendă.

În cazul în care vehiculul circulă cu numere false de înmatriculare sau de înregistrare, legea prevede o sancțiune mai severă, respectiv închisoare de la unu la cinci ani sau amendă.

De asemenea, sancțiuni penale pot fi aplicate și atunci când un vehicul este condus pe drumurile publice după ce plăcuțele de înmatriculare au fost retrase sau atunci când un vehicul înmatriculat într-un alt stat nu are drept de circulație în România. În aceste situații, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la șase luni la doi ani sau amendă.

Legislația stabilește sancțiuni și pentru persoanele care conduc tractoare agricole sau forestiere fără permis de conducere.

În astfel de cazuri, conducerea pe drumurile publice a unui tractor de către o persoană care nu deține permis poate fi sancționată cu închisoare de la unu la cinci ani.

Totodată, pedeapsa este aplicabilă și în situațiile în care șoferul are permisul suspendat, retras sau anulat ori deține un permis care nu corespunde categoriei vehiculului condus. Pentru aceste situații, Codul penal prevede închisoare de la șase luni la trei ani sau amendă.

Potrivit legislației rutiere, tractoarele agricole sau forestiere pot fi conduse în baza permisului de conducere categoria Tr.

Permisele de conducere eliberate pentru categoriile B, BE, C sau CE pot fi valabile și pentru categoria Tr în anumite condiții stabilite de lege. De exemplu, permisul categoria B permite conducerea unui tractor cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 de kilograme, la care poate fi atașată o remorcă de cel mult 750 de kilograme.

Autoritățile reamintesc că circulația pe drumurile publice cu vehicule neînmatriculate sau conduse fără permis reprezintă infracțiuni și poate atrage sancțiuni penale severe.