Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reamintit românilor că formarea noului guvern trebuie să pornească de la partidele politice, nu de la președinte.

Dacă partidele politice nu ajung la o înțelegere, e posibil ca președintele să ia o decizie pe cont propriu în privința premierului. Potrivit Constituției, președintele este cel care numește premierul, dar înainte de asta trebuie să primească o propunere de la partidele politice care au majoritate în Parlament sau măcar de la un singur partid politic.

El a reamintit că responsabilitatea este a partidelor politice, nu a președintelui și că ele trebuie să găsească o soluție. Fără PSD și PNL nu se poate forma o majoritate, a precizat el. Acesta a recunoscut că un guvern se poate forma și fără UDMR, și că, dacă așa se va decide, UDMR nu va face un scandal și nu se va supăra.

Eu am spus de fiecare dată: majoritate nu se poate fără PSD și PNL, asta e situația, trebuie să înțelegem. Se poate fără UDMR, nu avem nimic împotrivă, dacă asta va fi soluția, nu ne certăm, nu ne supărăm”, a declarat liderul UDMR , joi seara, la TV.

Deci, din acest punct de vedere, mingea este la noi, nu este la Președinte. La noi, la partide sau la formațiuni politice, asta spun. De fiecare dată când am mers la negocieri am mai avansat un pic, că nu sunt discuții simple.

Până când majoritatea nu propune un premier, președintele nu are ce să facă pentru că acel premier trebuie să aibă majoritate și trebuie să treacă prin Parlament, dar conform Constituției, Președintele nominalizează premierul, dar înainte de a nominaliza trebuie să existe o propunere din partea partidelor care alcătuiesc majoritatea sau măcar din partea unui singur partid.

„Președintele are o răbdare uriașă, ascultă pe fiecare, dorește să înțeleagă problema și soluția trebuie să vină de la partide, nu de la președinte, de la majoritate.

În acest moment, soluția este ca partidele politice care fac parte din alianța de patru (PSD, PNL, UDMR și USR), împreună cu reprezentanții minorităților, să vină cu o propunere comună pentru funcția de premier.

El a explicat că se poate face o majoritate chiar și fără USR, doar cu PSD, PNL și UDMR – deși ar fi o majoritate mai fragilă. O altă variantă ar fi un guvern minoritar. Potrivit lui, acestea sunt singurele opțiuni posibile în actualul Parlament.

Kelemen Hunor a avertizat că, dacă partidele politice nu reușesc să ajungă la o înțelegere, președintele ar putea lua o decizie singur și să vină cu o propunere de premier, iar aceasta să ajungă în Parlament.

„E o majoritate mai subțire cu PSD, PNL, UDMR, fără USR, dar tot majoritate se numește, sau se poate Guvern minoritar. Astea sunt posibilitățile, altele în Parlamentul actual nu avem, și de aceea cei care spun care au câștigat alegerile, adică PSD și PNL, sunt primii care ar trebui să propună un premier, deci nu se poate să propună un premier cel care este pe locul trei sau pe locul 4. Totuși, cu 7% nu propui premier pentru o majoritate.

Eu cred că așa s-a procedat mereu: cei care formează majoritatea propun Președintelui un nume. Dacă Președintele nu e de acord, e altă poveste. Dar coaliția majoritară propune un premier – așa a fost întotdeauna. Dacă nu reușește coaliția, atunci Președintele s-ar putea să ne pună în fața faptului împlinit, și premierul va trece prin Parlament. Dar nu asta e soluția. Soluția e ca partidele care sunt în formatul de 4 plus minoritățile să vină cu o propunere comună.

Nu am ajuns până acolo, nici măcar pe structura guvernului nu am discutat, pentru că, dacă nu ai un premier, nu poți discuta. Și nu formăm un guvern doar matematic, doar adunând. Asta ar însemna că e de ajuns o formulă ca USR + PSD + PNL sau UDMR + PSD + PNL. Putem discuta cine câte portofolii să aibă, dar asta e o abordare strict matematică. Eu am propus mereu o abordare politică”, a explicat Kelemen Hunor.