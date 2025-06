Csoma Botond a subliniat că România are nevoie, în acest moment, de stabilitate politică și consens în jurul valorilor europene. În acest sens, liderul deputaților UDMR a spus că un Guvern fără USR este, matematic, posibil, însă insuficient pentru a oferi legitimitatea necesară unui executiv puternic și durabil.

El a sugerat că o astfel de majoritate extinsă ar fi mai potrivită în contextul regional actual, dominat de tensiuni geopolitice și provocări economice.

În ceea ce privește persoana care ar putea ocupa funcția de premier, Csoma Botond a declarat că nu s-a discutat încă oficial niciun nume în cadrul consultărilor politice. Cu toate acestea, el a recunoscut că PSD, ca partid care a câștigat alegerile cu un scor de aproximativ 30%, are un cuvânt important de spus în desemnarea viitorului șef al executivului.

De asemenea, el a făcut o paralelă cu Ilie Bolojan, menționând că PSD ar trebui să identifice o figură cu un nivel similar de credibilitate. Totuși, până în acest moment, nu există o propunere clară vehiculată în spațiul public sau în discuțiile oficiale.

Întrebat despre poziția formațiunii sale privind o eventuală taxă de solidaritate pentru veniturile care depășesc 10.000 de lei, Csoma Botond a fost tranșant: UDMR nu susține o formă de impozitare progresivă.

Totodată, a precizat că discuțiile privind acest subiect sunt în desfășurare și că UDMR își va exprima opinia completă la momentul oportun.

„Noi am spus de multe ori, am susţinut că dorim să rămânem la cota unică. Deci, în principiu, nu am fi de acord, dar nu vreau să intru în detaliu pentru că e în discuţie”, a afirmat el.