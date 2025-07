Întrebat în legătură cu reacția Consiliului Superior al Magistraturii, care a criticat ferm marți măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan, invocând încălcarea principiilor constituționale și lipsa dialogului și consultării, Radu Marinescu a declarat că „în primul rând, trebuie înțeles faptul că nimeni nu își dorește ca în societatea românească să existe conflicte între anumite categorii profesionale, nimeni nu dorește plasarea magistraților în ipostaza de suspect de serviciu”.

El a adăugat că „inițiativa de reformare a câtorva pensii de serviciu a pornit de la redeschiderea unui jalon din PNRR, în contextul în care România își dorește să atragă toate fondurile disponibile. Acest jalon trebuie, așadar, acoperit prin anumite demersuri legislative”.

Ministrul Justiției a explicat că, în procesul de elaborare a reformei din justiție prezentate de Guvern, s-au realizat analize, au avut loc discuții și au fost formulate propuneri care reflectă diverse abordări ce pot sta la baza unui proiect legislativ. Marinescu a dat asigurări că dialogul cu mediul juridic va continua pe marginea acestor propuneri, urmând ca ulterior să fie conturată o formulă legislativă, „bineînțeles, cu respectarea principiilor statului de drept”.

Întrebat dacă reforma propusă „distruge sistemul”, așa cum a avertizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Marinescu a afirmat că „Ministerul Justiției susține această reformă și proiectele de guvernare. Considerăm că trebuie să existe o consultare reală cu mediul judiciar. În acest context, am avut în vedere aceste principii. Așadar, momentan, discutăm despre un proiect de idei, nu despre unul legislativ în sens procedural”.

Noi ne dorim o reușită a unui proiect de lege, care să nu mai presupună modificări din an în an, care să fie unul constituțional și care să închidă această dezbatere cu privire la inechități legate de vârsta de pensionare”, a continuat ministrul.

„Vrem să modificăm legile – avem dreptul și posibilitatea să o facem, repet, constituțional, legal. Am văzut în dezbaterea publică că foarte mult se pronunță în sensul că va fi o încercare fără reușită, va fi neconstituțională. Se fac tot felul de speculații. Noi nu ne dorim așa ceva.

„Foarte important este dialogul cu Comisia Europeană, pentru că, în ceea ce priveşte legislaţia privitoare la statutul magistratului, aceasta are o participare la un jalon din PNRR. (…) Trebuie să ne luăm absolut toate măsurile necesare ca statul de drept să fie protejat prin orice fel de demers legislativ pe care intenţionăm, în mod onest, să-l facem”, a mai spus acesta.

Oficialul a fost întrebat, în direct, la Digi24, și despre reacția vehementă a judecătorului Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care, într-o postare pe Facebook, după măsurile anunțate marți de premierul Ilie Bolojan privind reforma pensiilor, a comparat aceste măsuri cu intervenția unui „măcelar” care intră într-o sală de operație.

„Eu, ca ministru al Justiției, nu sunt un exeget literar și nu pot să comentez excese de limbaj sau formule stilistice, metafore și alte instrumente de care se servește o persoană sau alta în modul în care alege să comunice public. Categoric nu sunt de acord cu jignirea nimănui.

Categoric, am respect față de instituțiile statului, am respect pentru CSM, am respect pentru prim-ministrul României, care și-a asumat o poziție de responsabilitate când a prezentat public niște propuneri care tind la o reformă în statul român. Repet, trebuie să tratăm aceste chestiuni în statul român cu seriozitatea pe care ne-o impune poziția publică pe care o avem în fața cetățeanului român”, a afirmat Radu Marinescu.