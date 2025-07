În opinia lui Adrian Năstase, structura actuală a puterii este formată din patru piloni principali – PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale –, în timp ce PSD ocupă un rol marginal, iar nici liderul executivului nu provine din rândurile sale.

Adrian Năstase avertizează că PSD devine irelevant

Adrian Năstase subliniază că ultimele evoluții din Guvern, din Parlament și de la Curtea Constituțională indică consolidarea unei axe formate din PNL și USR, sprijinită de Administrația Prezidențială. Această alianță se va întări prin numiri în domenii strategice, precum serviciile de informații, diplomația, Ministerul Economiei și conducerile companiilor de stat. În aceste condiții, poziția PSD se va slăbi treptat, inclusiv la nivelul administrației locale.

Deși PNL și USR au încă nevoie de sprijinul PSD pentru a asigura majoritatea parlamentară, social-democrații devin un partener secundar, constrânși de o politică ce le afectează propriul electorat. Adrian Năstase amintește că fostul președinte Traian Băsescu și-a dorit ca PSD să ajungă la un nivel de doar 20% din electorat, în locul celor 35-40% din trecut, pentru a nu mai reprezenta nucleul unor formule de guvernare. Această perspectivă s-a materializat, iar partidul nu mai dispune nici de posibili aliați în zona stângii politice.

„Caruta guvernarii actuale pare ca are patru roti – PNL, USR, UDMR si Grupul minoritatilor, in timp ce PSD pare a fi a cincea roata. In plus, nici „carmaciul” carutei nu e de la PSD. Pornind de la ultimile evolutii din guvern (numiri, comunicare publica), din parlament, de la Curtea constitutionala, etc, imi este foarte clar ca s-a format o axa PNL/USR in interiorul guvernului, cu sprijin de la Cotroceni. Acest tandem din cadrul coalitiei se va intari prin numirile in zona serviciilor de informatii, a serviciului extern din MAE, din Ministerul economiei (regii de stat, etc). Pozitia PSD in aceasta configuratie va deveni tot mai slaba, inclusiv la nivelul administratiei locale”, a scris Năstase pe blogul său.

Strategia social-democrată s-a bazat pe o politică de supraviețuire

În analiza sa, Năstase consideră că, în ultimii ani, strategia PSD s-a bazat pe o politică de supraviețuire, dominată de influența liderilor locali și a câtorva persoane din conducerea centrală. Această abordare a condus la epuizarea resurselor de lideri naționali, la o reprezentare slabă în Parlament și la lipsa unor programe și idei credibile.

În prezent, principala dilemă a PSD este dacă să rămână la guvernare sau să treacă în opoziție. Chiar și cei care susțin continuarea participării la guvernare recunosc riscurile pe termen lung, dar invocă interese precum accesul la resurse financiare sau protecția față de eventuale dosare. Totuși, fostul premier avertizează că menținerea în actuala coaliție este incompatibilă cu regândirea mesajului partidului, a programelor și cu promovarea unui nou leadership, iar în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare, AUR ar putea atrage o mare parte a electoratului PSD.

„Sigur, tandemul PNL/USR are inca nevoie de PSD pentru a avea o majoritate in Parlament dar PSD a ajuns un partener-junior, care devine, treptat, prizonier al unei politici care ii afecteaza electoratul. Basescu isi dorea un PSD care sa aiba „doar” 20% din electorat, astfel incat sa nu mai fie nucleul unor posibile formule de guvernare (pe vremea cand avea 35-40%). Iata ca dorinta lui s-a indeplinit. In plus, PSD nu mai dispune nici de posibili aliati in zona de stanga. In ultimii ani, politica de supravietuire, bazata pe conducerea partidului de la nivel local, in functie de interesele „baronilor” din judete si ale catorva de la Centru a dus la epuizarea resurselor de lideri nationali, la o reprezentare slaba in parlament si la o penurie de idei sau programe credibile”, a mai spus fostul premier.

Fostul premier consideră că un partid responsabil trebuie să-și asume ieșirea din situația actuală

Adrian Năstase consideră că un partid responsabil trebuie să-și asume ieșirea din situația actuală, chiar dacă a contribuit la crearea acesteia împreună cu PNL și USR. O soluție ar putea fi susținerea din Parlament a unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, pe baza unui acord ferm, ceea ce ar oferi PSD răgazul necesar pentru reorganizare și revenirea în prim-plan.

El face apel la social-democrați să depășească mediocritatea și să folosească Congresul din toamnă ca un moment decisiv pentru reconstrucție. În opinia sa, această reuniune poate reprezenta oportunitatea de a reveni în prim-planul politicii românești. Ca exemplu, amintește guvernarea PSD din perioada 2000-2004, care a fost minoritară, dar a beneficiat de sprijinul UDMR pe baza unor acorduri negociate anual.