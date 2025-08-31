O nouă întâlnire a coaliției este programată luni, de la ora 12:00, pentru a aproba amendamentele la pachetul de măsuri pentru care Guvernul își va angaja răspunderea. Depunerea amendamentelor se poate face până luni la ora 09.00.

La ora 16:00 este programată o ședință de Guvern pentru aprobarea amendamentelor agreate, iar la ora 19:00 va avea loc procedura de angajare a răspunderii.

Pachetul care privește reforma administrației locale nu a primit încă consens în cadrul coaliției și urmează să fie discutat în continuare.

Surse spun că reducerea posturilor din administrația locală ar fi fost amânată cu două săptămâni, iar Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea doar pe cele 5 proiecte din al doilea pachet de măsuri fiscale.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Astfel, premierul Bolojan s-ar putea prezenta luni, 1 septembrie, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea doar pentru cinci dintre cele șase proiecte incluse în al doilea pachet de măsuri fiscale, în timp ce reforma administrației locale va fi supusă unei noi analize.

După mai bine de 5 ore de consultări, liderii au decis să ia o ”pauză de consultări” și încă nu este clar dacă vor relua discuțiile astăzi sau nu. Ședința de Guvern a fost amânată.

Se pare că premierul Ilie Bolojan continuă să susțină o reducere de 40% a posturilor din administrația locală, ceea ce ar echivala cu aproximativ 70.000 de locuri de muncă, mult peste procentul negociat inițial în cadrul Coaliției.

PSD respinge ferm reducerea de 40% și solicită ca diminuarea posturilor să fie limitată la 25%. De asemenea, UDMR se aliniază acestei poziții și susține propunerea PSD.

Ministerul Dezvoltării a revizuit proiectul de lege privind reorganizarea administrației centrale și locale, majorând reducerea posturilor din primării de la 20% la 25%. Ministrul Cseke Attila a explicat că diminuările „de aproximativ 20 și ceva la sută” nu vor fi aplicate uniform, estimând însă că numărul total al posturilor eliminate din aparatul central și local nu va depăși 40.000.

Proiectul a fost trimis pe 28 august spre avizare Consiliului Economic și Social (CES) și face parte din pachetul pentru care Guvernul urmează să își asume răspunderea. Reducerea personalului din primării, prefecturi și consilii județene va fi stabilită în funcție de numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică, și nu pe baza datelor ultimului recensământ.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a oferit deja detalii privind eliminarea a mii de posturi din administrația locală.

„De la 10.700 de posturi în cabinetele aleșilor locali și demnitarilor, de la prim-ministru până la secretarii de stat, se reduc aproape 6.000 de posturi. La cabinetele aleșilor locali, avem consilieri. Până la momentul de față aveam consilieri și la viceprimarii până la 10.000 de locuitori. La primarii de această categorie avem doi consilieri, va rămâne unul. La viceprimari desființăm postul de consilier. La fel, la secretarii de stat și la miniștri. Miniștrii au 4 consilieri astăzi, vom propune să aibă 3, inclusiv la mine. La premier, în loc de 8 vor fi 5. La viceprim-miniștri, la fel”, a explicat Cseke Attila.

De asemenea, Poliția Locală va înregistra reduceri de circa 4.000 de posturi. Ministrul a precizat că aceste modificări vizează atât locurile de muncă neocupate, cât și optimizarea structurii existente, în special în primăriile care și-au ocupat integral schemele de personal.

În ansamblu, reducerea va afecta aproximativ 40.000 de posturi: 30.000 din organigrame, 6.000 din cabinete și 4.000 din cadrul Poliției Locale.

Sistemul de sancțiuni va fi ajustat: amenzile neplătite vor fi majorate cu 30% la fiecare trei luni.