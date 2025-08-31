Dar și altele, pe care ar trebui să le adaugi în rutina de după duș, pentru a-ți îmbunătăți sănătatea pielii.

În primul rând, ar trebui să luăm în considerare temperatura dușului. Este important de reținut că apa fierbinte nu este bună pentru piele. Aceasta „elimină uleiurile și lipidele naturale ale pielii mult mai repede decât apa călduță”, spune Dr. Hooman Khorasani, chirurg dermatolog și cosmetician în New York. Acest lucru poate provoca uscăciune, iritații și acutizări ale problemelor pielii, cum ar fi eczema sau rozaceea, conform Parade.

„Gândește-te la dușurile fierbinți ca la o curățare excesivă. Sunt plăcute, dar pot perturba microbiomul pielii și pot compromite capacitatea de a reține umiditatea”, explică el.

Dermatologii spun că există câteva lucruri pe care nu ar trebui să le faci după duș. Iată de ce.

Deoarece apa fierbinte și aburul elimină uleiurile naturale ale pielii, stratul exterior al pielii devine mai vulnerabil la uscăciune și iritații, explică Dr. Sonia Badreshia-Bansal, dermatolog și expert RealSelf în Danville, California. De asemenea, este mai permeabil, ceea ce înseamnă că este mai „reactiv la iritanții externi sau la manipularea bruscă”, spune ea.

Apa fierbinte crește și fluxul sanguin către piele, făcând-o mai predispusă la iritații, uscăciune sau chiar fisuri microscopice, spune Dr. Khorasani.

„În plus, apa nu hidratează pielea – expunerea prelungită o poate deshidrata prin extragerea apei odată ce pielea este expusă la aer”, adaugă el.

Produsele pe care le folosiți la duș ar putea exacerba aceste probleme, spune Dr. Howard Sobel, chirurg la Spitalul Lenox Hill din New York City. De exemplu, produsele cu parfum pot irita pielea și o pot face mai sensibilă după duș.

„Dacă pielea este mai sensibilă, recomand să folosiți produse blânde, fără parfum”, explică el.

De asemenea, spune el, evitați dușurile foarte fierbinți. „O temperatură ideală pentru duș este una călduță. Atunci când apa este prea fierbinte, poate irita pielea și o poate usca.”

Deoarece pielea este extrem de sensibilă după duș, ar trebui să eviți frecarea energică cu un prosop pentru a o usca, spune Dr. Badreshia-Bansal Această frecare poate agrava iritația și poate perturba și mai mult bariera pielii.

De asemenea, poate provoca micro-fisuri și ar putea intensifica uscăciunea, adaugă Dr. Khorasani.

Dr. Sobel adaugă: „Ar trebui să vă tamponați ușor pielea cu prosopul pentru a scăpa de excesul de apă”.

Mai întâi, tamponați ușor pielea pentru a o usca – nu frecați, spune Dr. Badreshia-Bansal. Obiectivele de după duș ar trebui să fie „blocarea umezelii”, explică Dr. Sobel, iar frecarea prea puternică cu un prosop epuizează umiditatea.

Apoi, aplicați o cremă hidratantă de corp în decurs de două-trei minute de la ieșirea din duș pentru a bloca hidratarea, spune Dr. Badreshia-Bansal, explicând: „Hidratarea de după duș este cel mai bun moment pentru a capta hidratarea în piele”.

Imediat după duș, evitați să vă atingeți pielea, să exfoliați sau să utilizați produse cu ingrediente precum retinoizi sau acizi. Altfel, „practic, tratați pielea deja compromisă cu mai multe traume”.

Produsele cu astfel de ingrediente pot pătrunde prea adânc în pielea proaspăt spălată, ceea ce ar putea provoca iritații. Așteptați până când pielea este complet uscată înainte de a o freca, exfolia sau utiliza retinoizi sau hidroxiacizi, recomandă el.