DNA a anunțat că, pe perioada controlului judiciar, Florentina Ioniță-Radu nu mai are voie să își exercite atribuțiile de comandant al Spitalului Militar Central și nu poate părăsi țara fără acordul procurorilor militari. De asemenea, îi este interzis să comunice cu persoanele menționate în ordonanța procurorilor.

Instituția a precizat că, în cazul în care generalul Ioniță-Radu încalcă cu rea-credință obligațiile impuse, măsura controlului judiciar ar putea fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau chiar arestarea preventivă.

Procurorii militari din cadrul DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva generalului Ioniță-Radu pentru presupuse fapte de uzurpare de funcție și abuz în serviciu, în legătură cu angajări nelegale în cadrul proiectului european „ROCCAS II București-Ilfov”, derulat între 2020 și 2022.

Potrivit anchetatorilor, generalul ar fi dispus angajarea nelegală de experți pe diferite funcții, în afara organigramei spitalului, ceea ce ar fi produs un prejudiciu total de 8,3 milioane de lei adus bugetului Uniunii Europene, bugetului de stat și bugetului Spitalului Militar.

În această schemă, 18 cadre militare active din cadrul spitalului ar fi fost încadrate ca experți, deși legea le interzicea să ocupe prin cumul astfel de posturi.

În același dosar, DNA a dispus continuarea urmăririi penale față de 18 suspecți, printre care colonelul Constantin Ștefani (fost șef al Ambulatoriului Clinic Integrat) și generalul de brigadă Mariana Jinga (locțiitor al comandantului spitalului). Cei 18 sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

Procurorii susțin că, în perioada februarie 2021 – decembrie 2023, generalul Ioniță-Radu ar fi ordonanțat plățile pentru drepturile salariale aferente funcțiilor de experți, iar ceilalți suspecți ar fi semnat fișele de pontaj necesare pentru decontarea sumelor.

DNA a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând Florentinei Ioniță-Radu și celor 18 suspecți, pentru a garanta recuperarea prejudiciului de 8.290.401 lei.

Conform anchetei, banii reprezintă drepturi salariale plătite ilegal în cadrul proiectului european, ordonanțate și aprobate de inculpată, în calitate de manager al spitalului.

Decizia vine la o zi după ce DNA a anunțat oficial punerea sub acțiune penală a generalului Ioniță-Radu, în urma unei anchete complexe care vizează modul de gestionare a fondurilor europene la Spitalul Militar Central.