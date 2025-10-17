Lorita Constantinescu, directorul de dezvoltare al AFF, explică faptul că un program complet de inserție socio-profesională presupune costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei pentru fiecare beneficiar, pe durata celor doi ani de parcurs.

„Un program complet de integrare socio-profesională presupune costuri de ordinul zecilor de mii de lei pentru fiecare persoană, pe durata celor doi ani de parcurs în atelierele AFF, costuri asociate cu salariul, consilierea socială, formarea profesională, mentoratul și sprijinul psihologic”, explică ea.

Totuși, spune Constantinescu, beneficiile depășesc cu mult investiția. Conform analizei SROI (Social Return on Investment), pentru fiecare 1 leu investit, se creează o valoare socială de 5 lei.

„Dacă punem în balanță aceste costuri cu beneficiile economice și sociale pe termen lung, raportul este net pozitiv. […] Economiile sunt mari și multisectoriale.”

Ea oferă și un exemplu concret: atunci când o persoană singură, anterior dependentă de ajutoare sociale, reușește să se angajeze, statul câștigă dublu – nu mai plătește prestații și primește contribuții fiscale. În același timp, scade presiunea asupra sistemului medical și social, iar persoana își recâștigă independența.

Organizația Ateliere Fără Frontiere a reușit în ultimii ani să ofere peste o sută de locuri de muncă persoanelor aflate în situații vulnerabile, dintre care aproximativ 80 în propriile ateliere și 20 în atelierul remesh, specializat în reciclarea materialelor publicitare.

„Experiența noastră arată că mai mult de jumătate dintre persoanele care parcurg programul de inserție reușesc să își găsească și să își mențină un loc de muncă stabil. Este un rezultat important, având în vedere că vorbim despre oameni care pornesc de multe ori de la zero”, afirmă Constantinescu.

Programul AFF se desfășoară pe parcursul a doi ani și este împărțit în trei etape: adaptare, stabilizare și profesionalizare. În primele luni, accentul se pune pe sprijin personal – găsirea unei locuințe, accesul la servicii medicale sau consiliere familială –, apoi urmează formarea și consolidarea competențelor necesare pentru integrarea profesională durabilă.

Atelierul remesh, una dintre inițiativele AFF, funcționează ca Unitate Protejată Autorizată și transformă bannerele publicitare uzate în genți, rucsacuri sau produse home & deco.

„Produsele noastre au un atu unic: sunt realizate din materiale care nu au soluție de reciclare și le transformăm în produse utile și la modă. În același timp, sunt create de persoane cu dizabilități angajate legal, care primesc salariu și sprijin socio-profesional”, spune Constantinescu.

Ea explică faptul că tot mai multe companii aleg să colaboreze cu Unitățile Protejate, nu doar din obligație legală, ci pentru impactul social și ecologic real.

„Tot mai multe firme transformă obligația în strategie de achiziții responsabile. Clienții noștri revin pentru că au înțeles că produsele remesh sunt nu doar obiecte utile și sustenabile, ci și instrumente de storytelling pentru brandurile lor.”

Pentru echipa AFF, fiecare angajare este o poveste de reușită. Lorita Constantinescu povestește despre Anastasia, o tânără de 17 ani refugiată din Ucraina, care a ajuns la București împreună cu mama și bunica ei.

„La început îi era greu să se adapteze, dar, cu sprijinul echipei de inserție, a reușit pas cu pas să își regăsească echilibrul. La remesh a descoperit pasiunea pentru design și lucru manual. A învățat să coasă, să creeze obiecte frumoase din materiale reciclate, iar astăzi urmează online Facultatea de Design din Odesa și visează să își deschidă un salon de înfrumusețare.”

Pentru Lorita Constantinescu, lecția principală a programului AFF este că sustenabilitatea socială și cea economică merg mână în mână.