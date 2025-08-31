UPDATE

Premierul Ilie Bolojan a spus, duminică, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple.

„Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, să vina altcineva care să își impună punctul de vedere.”

ȘTIREA INIȚIALĂ

Premierul Ilie Bolojan le-a spus liderilor coaliției de guvernare că își dă demisia, dacă lucrurile continuă așa. Totul s-a întâmplat, duminică, la întâlnirea coaliției de guvernare de la Palatul Victoria, potrivit unor surse liberale. Momentul tensionat a apărut după peste 4 ore de certuri și discuții aprinse pe tema reformei din administrația publică.

„Nu are rost să mai stau în condițiile acestea!”, le-ar fi spus premierul.

Liderii partidelor politice din coaliția de guvernare au stat la masa discuțiilor mai bine de 4 ore, de la prânz, înainte de ședința de guvern. Acolo trebuia adoptat al șaselea pachet de reforme, care fusese deja amânat. Totuși, ședința de guvern nu a mai avut loc. Totul s-a blocat fără explicații. Purtătorul de cuvânt al Guvernului le-a spus jurnaliștilor doar atât: „Nu vor fi declarații azi.”

La ședința coaliției, care a durat peste 5 ore și nu s-a terminat cu o decizie, atmosfera a fost foarte tensionată. Marți, partidele ajunseseră deja la o înțelegere: să fie tăiate 25% din posturile din administrația locală, adică aproximativ 40.000 de locuri. Liderii PSD și UDMR își făcuseră deja calculele și încercau să explice măsura primarilor și președinților de Consilii Județene. Duminică, însă, Bolojan a venit cu altă propunere: reducerea să fie de 40%, adică peste 70.000 de posturi. Asta a provocat scandal.

Liderii coaliției de guvernare au fost șocați și l-au întrebat pe Bolojan de unde a apărut această cifră. Premierul a spus că a primit date noi și că, la 25%, s-ar tăia mai ales posturi deja vacante, ceea ce nu ar însemna o reducere reală.

Bolojan a fost criticat dur de liderii PSD și UDMR. Ei au cerut rapid date de la primari și președinții de Consilii Județene, susținând că o tăiere de 40% ar bloca administrația locală. Un lider PSD i-ar fi spus lui Bolojan: „Dacă vrei să creștem numărul oamenilor dați afară nu avem nimic împotrivă, dar hai să nu facem lucrurile pe picior să avem o analiză corectă, o evaluare corectă, să nu lăsăm excepții în lege: instituții de cultură, Dgaspc și atunci hai să facem așa. Altfel ne trezim ca desființăm direcții cu totul, nu mai ai directori de juridic și nu ai cine să-ți semneze actele în afară de primar.”

Bolojan a răspuns că, la nivel național, doar 68% din posturi sunt ocupate. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a adăugat că există în total 177.000 de posturi.

Și Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a intervenit. În opinia ei, mai bine se păstrează reducerea de 25% și se introduce o lege prin Parlament, care să permită concedierea funcționarilor neperformanți, ca să nu câștige în instanță. Astfel, s-ar putea concedia peste 10.000 de angajați.

„Pe legea asta dau afară 120 de oameni, dar eu poate vreau sa dau afara 200, hai să mergem pe procentul cu 25% și să trecem și legea prin Parlament – cel cu evaluarea periodică a funcționarilor, astfel încât să ai temei juridic să-i dai afară să nu câștige în instanță și ai putea să faci astfel peste 10.000 concedieri”, ar fi spus Lia Olguța Vasilescu.

La final, ședința Coaliției s-a suspendat, iar PSD a cerut ca decizia să fie amânată două săptămâni.