Vineri, premierul Ilie Bolojan, conform surselor, ar fi propus majorarea procentului de reducere a posturilor din administrația locală. În forma convenită în cadrul Coaliției, reducerea urma să fie de 25% din posturile neocupate din administrația locală, ceea ce nu ar fi implicat concedieri semnificative.

Totuși, premierul ar fi sugerat creșterea acestui procent la 30%, 35% sau chiar 45%.

Surse politice au declarat pentru Digi24 că au fost realizate simulări pentru aceste procente. În cazul aplicării reducerii de 45%, ar fi fost vizate aproximativ 70.000 de posturi. Având în vedere că majoritatea tăierilor ar fi vizat posturi neocupate, numărul efectiv de persoane afectate ar fi fost de circa 17.000 la nivel național.

Potrivit surselor Digi24, această creștere a persoanelor care ar putea fi concediate i-ar fi nemulțumit pe reprezentanții PSD și UDMR.

O ședință a Coaliției este programată în jurul orei 13:00.

Liderii coaliției de guvernare se vor reuni duminică, 31 august, pentru a definitiva actul normativ privind reforma administrației locale. Ulterior, în cursul după-amiezii, Guvernul urmează să adopte proiectul de lege într-o ședință specială.

Reforma nu a putut fi aprobată la ședința extraordinară de vineri, 29 august, deoarece liderii coaliției nu au ajuns la un consens în privința disponibilizărilor prevăzute la primării și alte autorități locale.

Din acest motiv, întâlnirea de duminică a liderilor coaliției va preceda noua ședință de Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, după ședința de Guvern în care au fost aprobate celelalte cinci reforme, inclusiv cea referitoare la pensionarea și pensiile magistraților, că „cel de-al șaselea pachet, pachetul pentru administrație publică, urmează să fie discutat duminică, când, foarte probabil, vom avea o nouă ședință de guvern, în așa fel încât să urmeze și acest domeniu procedura de asumare a răspunderii pentru ca, la finalul săptămânii viitoare, toate cele șase pachete să poată fi adoptate”.

Premierul a precizat că luni, 1 septembrie, la ora 19:00, Guvernul își va asuma răspunderea pentru reformele aprobate pe 29 august și își dorește ca și reforma în domeniul administrației locale să fie adoptată cât mai rapid.

În cursul acestei săptămâni, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că Guvernul va desființa 40.000 de posturi în administrația locală. El a precizat că reducerea vizează aproximativ 30.000 de posturi din organigrame, 6.000 de posturi din cabinetele aleșilor locali și demnitarilor naționali, precum și 4.000 de posturi din cadrul Poliției Locale.

Oficialul a explicat că această măsură va elibera resurse bugetare pentru autoritățile locale. În ceea ce privește angajații afectați de disponibilizări, Cseke Attila a afirmat că „cei care sunt foarte buni își vor găsi loc în altă parte”.

„Este o reducere de personal care este în favoarea autorității locale, pentru că este eliberare de buget. Pe lângă asta, este o reducere masivă de 57% la cabinetele aleșilor locali și demnitarilor de la nivel național. De la 10.700 de posturi se reduc aproximativ 6.000 de posturi”, a spus ministrul Dezvoltării. „La Poliția Locală instituim un ordin care va duce la o reducere la 4000 de posturi”, a continuat Cseke Attila. „Deci, în total o să fie o reducere de 40.000 de posturi. Cam 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe partea de cabinete și 4.000 la Poliția Locală. Deci vorbim de o reducere de 40.000 de posturi la un număr 148.000 astăzi care sunt în administrația locală”, a precizat Cseke.

