Ilie Bolojan a confirmat că există discuții pe această temă, iar desființarea posturilor de viceprimar ar putea fi aplicată începând cu 2027, având efect asupra mandatului următor.

”Ședința de vineri a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNT), Guvern – sindicate – patronate, în care s-a dezbătut Pachetul nr. 2 de reforme, nu a fost deloc una liniștită. Guvernul venise cu intenția clară de a reduce cu 25% personalul din primării, personalul poliției locale etc., fără a viza în niciun fel și ”eficientizarea” funcțiilor de primari, viceprimari, administratori publici etc.

Poziția exprimată de Sindicatul Național Forța Legii (SNFL), prin vocea lui Ringo Dămureanu, în numele Confederației Sindicale Naționale Meridian, a determinat, cel puțin temporar, o schimbare de perspectivă din partea Guvernului.

Președintele SNFL a subliniat că sindicatul pe care îl reprezintă sprijină reforma administrației publice locale, considerată necesară și așteptată de mulți ani, însă a atras atenția că direcția propusă de Guvern nu este cea potrivită și nu vizează problemele esențiale ale sistemului. Dămureanu a adus critici detaliate măsurilor propuse de Executiv, susținând că sunt necesare alte soluții pentru o reformă reală a administrației locale.

Sindicatul Forța Legii a propus eliminarea funcțiilor de viceprimar și administrator public, cel puțin în comune și orașele mici. De asemenea, a sugerat ca indemnizația primarilor care aleg să angajeze administratori publici să fie redusă la jumătate, având în vedere că aceștia preiau mare parte din atribuții. Totodată, s-a propus diminuarea cu 50% a indemnizațiilor consilierilor locali.

În cazul vacantării funcției de primar, consiliul local ar putea desemna un primar interimar, ceea ce ar asigura continuitatea conducerii. Potrivit susținătorilor acestei idei, măsura ar reduce cheltuielile bugetare, chiar dacă este privită cu reticență de partidele politice.

Ca răspuns la afirmațiile lui Ringo Dămureanu, premierul Ilie Bolojan a avut o reacție neașteptată. Acesta a precizat că multe primării funcționează deja fără viceprimari, sugerând că rațiunile bugetare reprezintă unul dintre motivele acestei situații.

Bolojan a acceptat chiar ideea de desființare totală.