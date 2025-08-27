Ministrul Cseke Attila a anunțat că Guvernul va elimina 40.000 de posturi din administrația locală. Oficialul a explicat că este vorba despre aproximativ 30.000 de posturi vizate în organigrame, 6.000 de posturi reduse în cabinetele aleșilor locali și demnitarilor naționali, precum și 4.000 de posturi la Poliția Locală.

El a precizat că reducerea reprezintă o eliberare de buget pentru autoritățile locale. În privința angajaților disponibilizați, Cseke Attila a spus că „cei care sunt foarte buni își vor găsi loc în altă parte”.

„Este o reducere de personal care este în favoarea autorității locale, pentru că este eliberare de buget. Pe lângă asta, este o reducere masivă de 57% la cabinetele aleșilor locali și demnitarilor de la nivel național. De la 10.700 de posturi se reduc aproximativ 6.000 de posturi”, a spus ministrul Dezvoltării. „La Poliția Locală instituim un ordin care va duce la o reducere la 4000 de posturi”, a continuat Cseke Attila. „Deci, în total o să fie o reducere de 40.000 de posturi. Cam 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe partea de cabinete și 4.000 la Poliția Locală. Deci vorbim de o reducere de 40.000 de posturi la un număr 148.000 astăzi care sunt în administrația locală”, a precizat Cseke.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent marți după-amiază, pentru mai bine de jumătate de oră, la Palatul Victoria, unde urma să înceapă ședința coaliției.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a transmis că șeful statului „a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat”. El a precizat că discuțiile au fost civilizate și tehnice, fără scandaluri.

„Nu, nu e niciun scandal. Discutăm civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook, precizând că a scris „în direct, asumat, nu pe surse, din şedinţa coaliţiei”.

Surse politice au declarat că șeful statului a discutat marți cu liderii coaliției despre modificările care vizează magistrații în cadrul Pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare.

La întâlnirea de la Guvern au participat premierul Ilie Bolojan, președintele PSD Sorin Grindeanu și alți lideri ai coaliției. Pachetul 2 include atât reducerea cheltuielilor, cât și măsuri privind pensiile speciale și reforma administrației.