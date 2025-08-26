Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat că magistrații, care contestă modificările propuse, ar trebui să arate solidaritate într-un moment dificil pentru întreaga societate. El a explicat că, deși pensiile speciale au avut importanță într-un anumit context, astăzi este nevoie de ajustări pentru ca deficitul bugetar să fie redus.

Oficialul a subliniat că veniturile trebuie să asigure un trai decent, însă principiul solidarității impune ca toate categoriile socio-profesionale să participe la acest efort.

„Cu toţii trebuie să avem grijă şi atunci când avem un sistem de salarizare sau de pensii speciale care este un sistem generos (…) acea măsură legată de salarizare şi de pensii pentru magistraţi într-un anumit context a avut o anumită importanţă. E important ca aceste venituri să asigure un trai decent, dar e nevoie de solidaritate”, a declarat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3 CNN.

El consideră că propunerea va avea susținere în coaliție. De asemenea, a punctat că și pachetul pe partea de administrație „urmărește acest principiu foarte important că nu trebuie numai unii să participe la acest efort într-un moment greu”.

„Eu cred că această propunere, chiar dacă e criticată, va fi susţinută de coaliţie. (…) E nevoie de solidaritate pe toate domeniile de activitate. Şi pachetul pe partea de administraţie urmăreşte acest principiu foarte important că nu trebuie numai unii să participe la acest efort într-un moment greu. Până la urmă, cu toţii suntem interesaţi ca această ţară să fie una prosperă şi sustenabilă. Astăzi, sustenabilitatea e încetinită, ca să spun aşa, prin acest deficit”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

Surse politice au declarat pentru Digi24 că partidele din coaliția de guvernare au ajuns în această seară la un compromis privind pensiile magistraților, unul dintre punctele cele mai sensibile ale pachetului fiscal.

Astfel, pensiile de serviciu ar urma să fie limitate la 75% din ultimul salariu net încasat în activitate, față de pragul de 70% propus inițial. Totodată, perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani va fi extinsă de la 10 ani la 15 ani.

Magistrații au avertizat că ar putea intra în grevă dacă guvernul nu va renunța la modificările care îi vizează, însă coaliția a decis să meargă înainte cu o variantă mai echilibrată.

Măsurile privind pensiile magistraților fac parte din Pachetul 2 de reforme pe care Guvernul își va asuma răspunderea. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a amintit că o propunere legislativă pe aceeași temă a fost respinsă pe 20 august de plenul Senatului.

Inițiativa, semnată de Crin Antonescu și adoptată de Camera Deputaților, prevedea reducerea ratei de înlocuire la pensie de la 80% la 65% și accelerarea ritmului de creștere a vârstei de pensionare, cu șase luni pe an, până la atingerea pragului de 65 de ani.