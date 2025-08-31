Liderul USR, Dominic Fritz, a fost întrebat la Digi24 despre reforma administrației și despre câte posturi vor fi reduse. El a spus că toți partenerii de coaliție sunt de acord să scadă numărul de angajați din administrația locală și centrală. Problema este modul în care se va face această reducere și cât de mare va fi, pentru că situațiile diferă de la o instituție la alta.

Fritz a explicat că unele primării au prea mulți angajați, iar altele prea puțini. El a spus că trebuie să se asigure că serviciile publice rămân de calitate. Personal, ar prefera o reducere semnificativă, chiar dacă și la Timișoara ar însemna tăieri de posturi. Deja a început reducerea a 10% din posturile ocupate și este gata să continue.

În același timp, el a precizat că în unele primării reduceri mari, făcute brusc, ar putea crea probleme, așa că este nevoie de analiză și discuții înainte de a lua decizii. Fritz a spus că susține eforturile premierului României, Bolojan, de a reduce numărul de angajați din administrația locală și centrală.

„Haideţi să începem cu vestea bună, cu consensul. Toţi partenerii de coaliţie sunt de acord să reducem numărul de bugetari, atât în administraţia locală cât şi în administraţia centrală. Întrebarea este cum o facem şi cât vor fi aceste reduceri şi aici, într-adevăr, există idei foarte diferite pentru că există şi situaţii foarte diferite. Trebuie să avem grijă să avem la sfârşit servicii publice de calitate. Eu personal aş merge mai degrabă cu o variantă puternică, chiar dacă şi la mine în Timişoara asta ar însemna o reducere de posturi. Chiar am început, am pus acum în transparenţă o reducere din 10% a posturilor efectiv ocupate şi suntem gata să mergem şi mai departe. Pentru unele primării, reduceri de pe o zi la alta foarte, foarte multe pot să creeze şi probleme funcţionale şi de aceea este normal că trebuie discutat, trebuie analizat pentru că prea multe grabă s-ar putea să strice. Dar, încă o dată, susţinem, fără doar şi poate, pe premierul României, Bolojan, în această luptă de reducere, de cură de slăbire, cumva, a administraţiei locale şi central.”

Întrebat dacă ar fi de acord cu o reducere de 45% a posturilor, Dominic Fritz a spus că ar fi mai rezonabilă o reducere în jur de 40%. El a explicat că este vorba și de posturile vacante, nu doar de cele ocupate. Totodată, a menționat că, dacă media ar fi de 15–20% dintre posturile efectiv ocupate care vor fi desființate, atunci unele primării vor fi afectate mai mult, iar acolo trebuie analizat cum ar influența acest lucru calitatea serviciilor publice.

„Da. Eu cred că mai degrabă în jur de 40 ar fi rezonabil. Oricum vorbim şi de posturi vacante, adică nu doar efectiv de posturi ocupate, dar, încă o dată, dacă vorbim de o medie… de 15-20% de posturi efectiv ocupate, care vor fi desfinţate, această medie înseamnă că vor fi şi primării care vor fi afectate mai mult şi fix acolo trebuie să analizăm ce înseamna asta pentru calitatea serviciilor publice.”

Dominic Fritz a vorbit și despre alegerile pentru Primăria București. El a spus că USR vrea să respecte legea, care stabilește clar termenul în care trebuie organizate alegerile, și că acestea nu depind de dorințele politice ale guvernului. Fritz este încrezător că alegerile vor avea loc în noiembrie.

El a menționat că USR îl propune pe Cătălin Drulă ca și candidat, considerând că este pregătit să fie primar și are șanse bune să câștige, primind și încurajări de la fostul primar general și de la președintele României. Fritz crede că oferta electorală a USR poate convinge majoritatea bucureștenilor.

Liderul USR a redeschis și discuția despre alegerile în două tururi. El a explicat că, dacă s-ar organiza alegeri în două tururi, multe discuții politice tactice nu ar mai fi necesare și că ar fi un moment potrivit să se reia această discuție. Totuși, a precizat că apartenența la coaliție națională nu înseamnă că trebuie suspendată democrația locală sau că se fac înțelegeri pe ascuns. În opinia sa, Bucureștiul are nevoie de alegeri, iar Cătălin Drulă este un candidat foarte bun.

„USR-ul doreşte să respectăm legea şi legea prevede un termen în care trebuie organizate aceste alegeri. Nu este după placul politic al celor care se află la guvernare, ci este reglementat foarte clar şi de aceea trebuie să mergem înainte şi eu sunt încrezător că în noiembrie vom avea aceste alegeri. USR are în persoana lui Cătălin Drulă un candidat care nu doar este calificat să fie primarul Bucureştiului, dar care are şi şanse foarte bune să câştige, care a primit şi încurajări din partea fostului primar general şi preşedintelui României. De aceea, suntem încrezători că avem ofertă electorală care poate să convingă majoritatea bucureştenilor. Acum, dacă am avea alegeri în două tururi, toate aceste discuţii tactice, politice nu ar mai fi necesare şi tocmai de aceea poate este un moment să redeschidem şi această discuţie despre alegeri în două turnuri pentru primari. Dar, indiferent de asta, una e una, alta e alta, adică suntem într-o coaliţie la nivel naţional, asta nu înseamnă că trebuie să suspendăm democraţia la nivel local sau că trebuia să facem înţelegeri la masa verde. Încă o dată avem nevoie de alegeri la Bucureşti şi Cătălin Drulă este un candidat excelent.”

Întrebat dacă ar putea negocia cu PNL pentru susținerea candidatului USR, Dominic Fritz a spus că nu vede nicio problemă. El a explicat că există o apropiere naturală între USR și PNL și a amintit că Nicușor Dan a fost ales o dată cu sprijinul ambelor partide.

A doua oară, PSD și PNL au avut un candidat comun. Fritz a spus că lecția acestor alegeri arată că este important să se țină cont de ce vor bucureștenii și care este cea mai bună ofertă pentru ei. În opinia sa, o candidatură comună USR-PNL ar fi dorită de mulți locuitori ai Bucureștiului.