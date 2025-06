Liderul Organizației PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a lansat joi un avertisment dur privind stadiul negocierilor pentru noul guvern. Într-o postare pe Facebook, Fifor a transmis că răbdarea social-democraților este pe punctul de a se epuiza, iar dacă „unii continuă cu imaturitățile, blocajele și ironiile sterile, PSD nu va mai avea de ce să rămână la masă”.

Fifor a evidențiat faptul că PSD s-a angajat în negocieri cu maximă seriozitate, expertiză și bună credință, însă a atras atenția că așteptările publicului sunt clare și se concentrează pe găsirea unor soluții concrete, nu pe schimburi tensionate de replici. Acest aspect scoate în evidență dificultățile și blocajele apărute în cadrul discuțiilor politice, cauzate de divergențele dintre partide.

Deputatul a reiterat poziția fermă a partidului său în privința măsurilor economice care ar afecta populația vulnerabilă. „PSD nu va accepta niciodată măsuri care lovesc în populația vulnerabilă”, a spus Fifor.

„Ne-am opus categoric oricărei creșteri generale a TVA – o măsură oarbă, care ar sărăci și mai mult milioanele de români cu venituri mici și medii. Am spus NU taxării cu 100 de lei a pensiilor minime. Am spus NU taxei aberante pe tranzacțiile bancare. Am spus NU tăierii burselor și ajutoarelor pentru cei care chiar au nevoie. Și am reușit să le blocăm. Pentru că PSD nu negociază suferința oamenilor! PSD e singurul partid care s-a ținut, mereu, de partea românilor. În timp ce alții fac glume, noi venim cu soluții”, susține deputatul PSD.