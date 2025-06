Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a subliniat că orice coaliție care înțelege actualul context economic și își asumă măsurile necesare poate funcționa eficient. Discuția a avut loc în cadrul unei ședințe între partidele politice implicate în coaliție.

Fechet a oferit exemple de comasări deja realizate în cadrul ministerului, demonstrând eficiența acestora în reducerea cheltuielilor. Printre acestea se numără comasarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, precum și reducerile bugetare obținute la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. În același context, ministrul a vorbit despre un nou scenariu de comasare și despre optimizarea cheltuielilor legate de investițiile ministerului.

„Eu pot să vă spun concluziile proprii, respectiv ceea ce am prezentat în dreptul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor. Am spus că am dovedit deja că fiecare comasare a două sau mai multe instituţii funcţionează şi generează reduceri de cheltuieli şi am dat exemplul comasării Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, am prezentat impactul bugetar în legătură cu reducerea cheltuielilor la Romsilva, la fel cum am prezentat un posibil scenariu legat de comasarea unor noi instituţii din subordinea Ministerului, la fel cum am discutat inclusiv despre cheltuielile cu investiţiile Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor”, a declarat Fechet.