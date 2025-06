Luni dimineață, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit nominalizările partidului pentru Curtea Constituțională a României (CCR) și pentru funcția de secretar general al Guvernului. Într-o declarație transmisă cu fermitate, liderul social-democrat a subliniat că decizia a fost luată prin vot intern, punctând diferențele față de alte formațiuni politice din coaliție.

„Am avut un BPN pe cine susține grupul senatorial la CCR. Am dat un vot și susținerea va fi pentru Mihai Busuioc, actualul șef al Curții de Conturi. Cel care va fi secretar genral al Guvernului va fi domnul Radu Oprea.

Noi am avut vot, nu am citit o listă în forurile de conducere, așa cum s-a făcut la celelalte partide. La colegii de guvernare am văzut că s-a venit cu o listă.

Nu am de gând, atâta timp cât voi fi la PSD, să nu afac altceva decât să merg pe competiția internă, pe vot în cadrul partidului”, a precizat Grindeanu, indicând clar opțiunile PSD pentru aceste poziții-cheie.