Președintele Nicușor Dan a discutat deja cu Sorin Grindeanu (PSD) și Dominic Fritz (USR). Astăzi, 7 mai 2026, au fost invitați la Palatul Cotroceni pentru consultări informale Ilie Bolojan (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR). Dan încă speră la refacerea coaliției de guvernare, însă nu exclude nici varianta unui guvern minoritar, potrivit unor surse politice.

Conform surselor, Dan le va cere liderilor politici să facă propria analiză asupra crizei politice și să vină cu soluții, abia apoi el își va contura propria opinie și îi va chema din nou la discuții.

În prezent, există două variante:

refacerea fostei coaliții de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR cu un nou premier; formarea unui guvern minoritar PSD-UDMR, iar PNL și USR îl vor susține din Parlament;

PNL a decis că va rămâne în Opoziție. Liberalii susțin că PSD este responsabil pentru criza politică actuală. Ei au transmis că PSD ar trebui să își asume conducerea țării și să nu evite responsabilitatea, mai ales după ce a susținut și a provocat demiterea Guvernului Bolojan.

Liberalii au spus că PSD nu și-ar fi respectat angajamentele din coaliția de guvernare și ar fi acționat iresponsabil într-o perioadă dificilă pentru România. Din acest motiv, PNL consideră că PSD nu mai este un partener de încredere pentru formarea unui nou guvern.

„Este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație în perioada următoare. Într-o situaţie dificilă, nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, neapărat, ca să fii la putere. Când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu îşi respectă înţelegerile, cu care nu poţi lucra, care-ţi torpilează proiectele, ce faci? Stai în opoziţie. Niciun partid nu crapă dacă este în opoziţie”, a spus Bolojan.

Și cei de la UDMR și-ar dori refacerea vechii coaliții. Kelemen Hunor a declarat că singura soluție pentru a încheia criza politică este refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR în jurul unui premier care să nu fie un rival pentru liderii PSD și PNL și care să aibă capacitatea să coaguleze o majoritate în jurul său.

„Opțiunea noastră înainte de orice altă discuție ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD-PNL-USR-UDMR și grupul minorităților naționale. Dacă poate fi găsit un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival, vorbesc aici de partidele mari”, a afirmat Hunor.

Cu o zi în urmă, Grindeanu a anunțat la „euronews” că PSD nu va colabora cu AUR și că nu va susține un premier propus de acest partid politic. PSD nu acceptă nici varianta în care ar face parte dintr-un guvern minoritar și nici situația în care ar susține un astfel de guvern din afara lui.

Despre posibile alegeri anticipate, Grindeanu a recunoscut că acestea ar putea avea loc doar dacă sunt îndepliniți mai mulți pași constituționali, cum ar fi căderea a trei guverne și dizolvarea Parlamentului de către președinte. Totuși, președintele a spus deja că nu susține această variantă, deci alegerile anticipate nu sunt posibile în practică.