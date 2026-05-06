Președintele AUR, George Simion, a lansat miercuri un nou atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că poartă negocieri „în secret” cu liderii partidelor parlamentare pentru a-și construi propria majoritate și propriul guvern, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Declarațiile liderului AUR apar într-un moment de maximă tensiune politică, în condițiile în care partidele parlamentare încearcă să găsească o soluție pentru formarea unui nou guvern, iar la Palatul Cotroceni se discută deja mai multe variante de majoritate parlamentară și formule de guvernare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, George Simion a afirmat că președintele Nicușor Dan discută doar cu partidele „preferate”, fără să țină cont de votul exprimat de români la alegerile parlamentare.

Simion susține că partidul său ar trebui să participe la consultările privind viitorul Executiv, având în vedere scorul obținut la alegeri și poziția ocupată în Parlament.

Mesajul liderului AUR vine în contextul în care discuțiile politice de la Cotroceni se desfășoară într-un format informal, iar președintele încearcă să identifice o formulă de guvernare care să poată obține susținere parlamentară.

Liderul AUR a mers mai departe și a afirmat că actualul președinte ar depăși limitele rolului constituțional prin modul în care gestionează negocierile pentru formarea noului guvern.

„Nicuşor Dan încalcă Constituţia şi îşi formează propria majoritate şi propriul guvern. El este, aşa cum am mai zis-o, autorul acestei crize politice constituţionale”, a declarat George Simion.

Acuzațiile apar pe fondul dezbaterilor privind rolul președintelui în desemnarea unui nou premier și în construirea unei majorități parlamentare după căderea Guvernului Bolojan.

Constituția oferă șefului statului atribuții importante în desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, însă acesta trebuie să țină cont de configurația parlamentară și de capacitatea partidelor de a forma o majoritate.

George Simion a susținut că actualele negocieri reprezintă o continuare a tensiunilor politice care au marcat scena publică în ultima perioadă și a acuzat partidele aflate la putere că încearcă să rămână la conducere cu orice preț.

„Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteţi ignoraţi. Vă vom ţine la curent, minut de minut, cu evoluţia acestei crize care afectează fiecare român. Ei se agaţă de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidenţiale”, a mai afirmat liderul AUR.

Mesajul său vine într-un moment în care scena politică este dominată de negocieri intense și de incertitudine privind viitoarea structură guvernamentală.

Potrivit surselor politice, varianta preferată de președintele Nicușor Dan ar fi refacerea fostei coaliții de guvernare formate din PSD, PNL, USR și UDMR, în jurul unui nou premier.

Discuțiile informale au început miercuri la Palatul Cotroceni și ar urma să continue în zilele următoare, în încercarea de a aduce liderii partidelor la aceeași masă.

Totuși, relațiile dintre formațiuni s-au deteriorat puternic după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar șansele refacerii coaliției sunt considerate tot mai reduse.

În special poziția liberalilor complică negocierile. După căderea Executivului, liderii PNL au votat intrarea în opoziție și au transmis că nu mai doresc refacerea alianței cu PSD.

În paralel cu încercările de refacere a coaliției, la Cotroceni este analizat și scenariul unui guvern minoritar PSD-UDMR, susținut în Parlament de PNL și USR.

Această formulă ar permite evitarea alegerilor anticipate și ar putea asigura o minimă stabilitate politică într-o perioadă extrem de complicată pentru România.

Sursele politice afirmă că acest scenariu este tot mai discutat în condițiile în care refacerea alianței PSD-PNL-USR-UDMR pare dificilă, iar partidele încearcă să evite un blocaj instituțional prelungit.

Un astfel de guvern ar funcționa cu susținere parlamentară externă, fără participarea directă a tuturor partidelor la actul de guvernare.

Deși USR nu și-a asumat oficial intrarea în opoziție, liderii formațiunii au declarat că nu intenționează să participe într-o nouă coaliție guvernamentală alături de PSD.

Cu toate acestea, sursele politice susțin că Nicușor Dan nu ar exclude o eventuală participare a USR la guvernare, dacă partidul și-ar reconsidera poziția în urma negocierilor.

În același timp, există discuții și despre condițiile în care PNL și USR ar putea susține din Parlament un guvern minoritar în care nucleul politic ar fi format din PSD și UDMR.

Potrivit informațiilor din zona politică, după adoptarea moțiunii de cenzură susținute de PSD și AUR, poziția lui Ilie Bolojan în interiorul PNL s-a consolidat, iar liderul liberal este așteptat să respingă ideea unei noi colaborări cu social-democrații.

Această poziționare reduce și mai mult șansele refacerii fostei coaliții și împinge negocierile către varianta unui guvern minoritar.

În următoarele zile, la Palatul Cotroceni vor continua consultările informale dintre președinte și liderii partidelor parlamentare, într-un moment în care România traversează una dintre cele mai complicate crize politice din ultimii ani, pe fondul presiunilor economice, al deficitului bugetar și al termenelor importante legate de PNRR și fondurile europene.