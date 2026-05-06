Claudiu Manda a fost întrebat dacă social-democrații l-ar accepta pe Cătălin Predoiu în funcția de prim-ministru, într-un eventual guvern susținut de PSD și PNL. Liderul social-democrat a evitat să ofere un răspuns tranșant în numele liberalilor, însă a precizat care sunt condițiile pe care PSD le consideră esențiale pentru viitorul executiv.

„Cătălin Predoiu este o opțiune de premier pentru Partidul Social Democrat. Cred că trebuie să răspundă Partidul Naţional Liberal. Nu vrem să răspundem noi, înainte de a decide ei. Este decizia PNL, în măsura în care există un prim-ministru de dialog, care să înţeleagă şi nevoile românilor, care să înţeleagă că într-un guvern în care există aproape jumătate susţinere din partea unui partid de stânga, trebuie să existe şi măsuri de stânga, care să aibă această capacitate de a asculta toate punctele de vedere, indiferent cum îl cheamă, este opţiunea de construcţie pro-europeană”, a subliniat Manda.

Secretarul general al PSD a reiterat că formațiunea are, în acest moment, doar două variante politice pe masă: participarea la o majoritate pro-occidentală sau trecerea în opoziție. Acesta a exclus posibilitatea unei alianțe cu AUR sau cu alte formațiuni suveraniste.

În același context, liderul social-democrat a făcut referire și la posibile formule alternative de majoritate parlamentară precum UDMR, în cazul în care negocierile dintre partidele pro-europene vor eșua.

„Variante de avarie ar putea fi un guvern cu UDMR și cu «orfanii politici», așa cum îi numea Kelemen pe unii dintre parlamentarii care nu fac parte din grupuri parlamentare”, a mai spus Manda.

În declarațiile sale, Claudiu Manda a insistat asupra faptului că PSD este dispus să participe din nou la guvernare, însă doar în condițiile unei majorități parlamentare stabile și ale unui parteneriat politic echilibrat.

„Din partea PSD, există această responsabilitate şi această disponibilitate de a reveni la guvernare, de a avea un guvern cu o susţinere cu majoritate în Parlament. Celelalte lucruri pe care le vedem în partea cealaltă sunt chestiuni interne, pe care aşteptăm să le depăşească”, a menţionat Manda.

Întrebat dacă PSD a mizat greșit atunci când a sperat că liberalii se vor delimita de Ilie Bolojan, secretarul general al partidului a susținut că social-democrații iau decizii exclusiv în funcție de propriile interese politice și electorale.

„Noi am spus, şi repet, că nu ne mai simţim confortabili într-o coaliţie în care asigurăm aproape jumătate din voturi şi că publicul nostru şi oamenii cu nevoi tot timpul sau în toată această perioadă s-au simţit afectaţi, de la scăderea puterii de cumpărare”, a adăugat Manda.

Liderul PSD a revenit apoi asupra subiectului nominalizării pentru funcția de premier și a susținut că liberalii nu mai pot merge pe aceeași variantă de șef al Guvernului.

„În momentul de faţă, Partidul Naţional Liberal nu poate să mai facă aceeaşi nominalizare de prim-ministru, pentru că este o decizie a CCR”, a declarat Manda.

Secretarul general al PSD a fost întrebat și despre colaborarea dintre social-democrați și formațiunile suveraniste în cadrul moțiunii de cenzură. Claudiu Manda a respins ideea unei apropieri politice de AUR și a susținut că și alte partide au purtat discuții cu formațiuni pe care anterior le criticau.

„Vom justifica și USR-ul și PNL-ul că a încercat acest dialog cu partidele pe care le spuneau nefrecventabile la momentul respectiv, să obțină de la ei nevotarea unei astfel de moțiuni. Discuții sunt, știți, am mai văzut declarații de genul «partidul nu e bun, dar oamenii sunt buni»”, a afirmat Manda.

Acesta a precizat că moțiunea de cenzură a fost susținută și de alte partide din opoziție și că instrumentul parlamentar folosit de PSD nu poate fi redus la o colaborare exclusivă cu AUR.

„A ajuns într-o chestiune care pare că este doar PSD și AUR. Nu este doar PSD și AUR, pentru că au fost și alte partide politice, partide de opoziție, care probabil că asta era misiunea lor. Este instrumentul pe care l-am avut la dispoziție”, a spus Manda.

În final, liderul social-democrat a susținut că PSD a ales să se retragă complet de la guvernare, inclusiv prin plecarea miniștrilor, secretarilor de stat și prefecților, spre deosebire de alte formațiuni politice.

„Nu văd acum la partidele care spun că nu mai vor să fie la guvernare același gest. Motiv pentru care, acționând absolut responsabil, am ajuns și la acest instrument, care nu este o lovitură de stat – apropo de ce spuneau unii dintre influencerii de pe social media”, a declarat Manda.

