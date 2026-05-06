Raluca Turcan a afirmat, în contextul discuțiilor politice, că un partid care își provoacă propria cădere de la guvernare nu mai poate fi considerat un partener de dialog credibil, susținând că, în acest moment, șansele ca un plan comun să fie dus la capăt sunt practic inexistente în raport cu Partidul Social Democrat.

s-au conturat două direcții distincte în interiorul PNL: una care susține continuarea guvernării și alta care propune ruperea totală a colaborării cu PSD, potrivit unor surse liberale citate de Capital.

Liderul Hubert Thuma din Partidul Național Liberal l-a întrebat, în cadrul ședinței de partid, pe președintele formațiunii, Ilie Bolojan, dacă a avut consultări cu Nicuşor Dan în legătură cu actuala criză politică.

„Aș vrea să știu dacă ați vorbit cu dânsul și dacă îi cunoașteți viziunea pentru România. Aș vrea să vă citesc o decizie din 30 iunie 2025 din BPN al PNL. Atunci Nicușor Dan a fost bun, pentru că a acceptat un premier de la un partid cu 14%, acum nici nu-l mai întrebăm care este viziunea lui pentru România și discutăm despre opoziție. Nu suntem o sectă, ci un partid politic. Pentru un partid este important să ajungă la guvernare. Este important pentru noi să realizăm proiectele pe care le-am promis în campanie. Opoziția nu poate fi opțiunea nr. 1. Opoziția este o opțiune de ultimă instanță”, a spus Thuma. „Eu nu cred într-un lider mesianic, carismatic, care ia PNL și îl duce pe culmi. Alegerile se câștigă prin muncă, asumare și prin echipă”, a mai spus el.

„PNL este un partid de importanță strategică pentru România, un partid în putere, având cea mai titrată etichetă de partid pro-european. Suntem într-o poziție strategică puternică și noi decidem de bună voie să lăsăm puterea, poziția și funcția de premier și să mergem trei ani în opoziție ca să ne modernizăm și să demonstrăm românilor că noi suntem calea?! Eu nu cred că e bine. M-am mai consultat cu alți oameni și mi-au spus: „Voi sunteți cu toate țiglele pe casă? În opoziție credeți că o să fie simplu? Ce facem noi în opoziție dacă, peste șase luni, vedem că inflația a scăzut, că există creștere economică și că a crescut puterea de cumpărare?»”Trebuie să cântărim foarte bine și să ne consultăm între noi. Și USR s-a dus în opoziție și a luat 8%. Problema noastră în viitor va fi AUR”, a spus Predoiu. ”Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție și să mergem înainte”, a mai spus liderul PSD. Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a afirmat că nu trebuia să se ajungă în această situație, iar negocierile trebuiau să continue. ”PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România”, susține Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al Partidul Național Liberal, a declarat că partidul traversează un moment de cotitură important.

„În ultimele 10 luni, am repetat că apărăm cu fermitate parcursul european al României. Acum, vă întreb pe dvs.: pentru că a trecut o moțiune politică, ne dezicem de această construcție? Cine apără direcția euro-atlantică, dacă nu noi? Vom refuza oare invitația Președintelui de a participa la o guvernare pro-europeană? Pe 21 aprilie, stimați colegi, v-am propus o rezoluție de disociere totală de AUR, SOS, POT. Propunerea mea nu a fost supusă la vot. Două săptămâni mai târziu, căderea Guvernului Bolojan nu s-ar fi putut produce fără AUR. Iar în ultimele zile am văzut o operațiune, din partea unor colegi, de albire a celor de la AUR, care au susținut ieșirea României din NATO și UE. Aceasta nu este consecvență. Eu spun că este o capitulare în fața unei convenții morale pe care PNL a apărat-o timp de cinci ani”, i-a transmis Pauliuc lui Bolojan.

Nicoleta Pauliuc a criticat faptul că, în ultimele zile, au apărut frecvent situații în care unii colegi ar fi generat „breaking news” prin negocieri individuale cu parlamentari ai Alianța pentru Unirea Românilor și formațiuni considerate satelit, în încercarea de a bloca moțiunea.

„Domnule președinte, e adevărat că le-ați dat funcții colegilor din USR, celor din REPER, SENS, ONG-uri, ca să fie posibilă alegerea domnului Ciucu în funcția de primar general? Ne-am asumat, în ultima perioadă, măsurile dure, le-am explicat oamenilor și am pierdut puncte în sondaje. Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem noi, în această ședință de BPN, să plecăm de la guvernare? Cum? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile electorale? Eu nu cred că putem face acest lucru în mod conștient”, a mai spus ea.

Nicoleta Pauliuc a susținut că Nicuşor Dan a fost transformat, în ultimele săptămâni, într-un „țap ispășitor” și criticat public de unii colegi de partid, inclusiv în spațiul televizat. Ea a ridicat întrebarea dacă președintele trebuie privit ca un partener politic al Partidul Național Liberal, subliniind că o colaborare reală ar presupune o schimbare de atitudine din partea formațiunii.

Pauliuc a mai afirmat că PNL ar trebui să participe la discuții cu celelalte partide pentru a conveni, printr-un angajament comun, că Alianța pentru Unirea Românilor este considerată o formațiune extremistă și că nu va exista colaborare cu aceasta, argumentând că obiectivul politic trebuie să fie evitarea unor scenarii de guvernare considerate periculoase.

La rândul său, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a susținut că formațiunea are o singură opțiune, și anume menținerea la distanță de noua majoritate politică.

„Toată Europa a văzut caracterul anti-european al PSD. Putem fi marele câștigător sau marele perdant, în funcție de ce decidem. Când președintele a preluat PNL, a găsit partidul la 8%. Este alegerea noastră dacă vrem să creștem sau să ne întoarcem la 8%”, a arătat el.

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat că a convocat o ședință a Biroului Județean al Partidul Național Liberal Bacău, în cadrul căreia toți colegii au exprimat preferința de a-l susține pe Ilie Bolojan și de a merge alături de acesta chiar și în opoziție.

„Cred că azi suntem în fața unei răscruci. Îmi doresc ca majoritatea colegilor să meargă pe drumul drept. Cred că vom ieși cu bine din toată această situație. Nu PNL trebuie să răspundă la ce facem mai departe, nu noi am provocat criza. Cei care trebuie să răspundă sunt cei care au provocat acest dezastru”, a spus el.

Alina Gorghiu, lider al Partidul Național Liberal Argeș, a transmis că opțiunea de a intra în opoziție nu este una ușoară, mai ales în contextul în care formațiunea și-a asumat guvernarea pentru un executiv pro-occidental condus de Ilie Bolojan.

Ea a avertizat că lăsarea spațiului de guvernare către Alianța pentru Unirea Românilor ar face decizia și mai dificilă, subliniind responsabilitatea politică a PNL în actualul context.

Gorghiu a mai precizat că, în urma consultărilor cu primarii, toți cei 30 de participanți au susținut continuarea guvernării, iar în Biroul Politic Județean doar o singură persoană s-a exprimat în favoarea opoziției.

„Restul, toți, vor la guvernare, în diferite formule, cu sau fără PSD, cu USR, minoritar etc. Nu vrea nimeni pact cu PSD, dar de aici până la a lua o decizie fermă, ireversibilă, e cale lungă, mai ales că, după discuția cu Nicușor Dan, putem veni iar cu altă variantă. Nu putem face abstracție de președintele țării, pentru că el decide, el face consultări etc. Dacă vine și vă spune: „Dle Bolojan, vă propun un guvern pro-occidental”, ce facem? Dacă este dușmanul nostru Nicușor Dan, să spunem și asta. Să rupem Constituția, dacă nu mai e omul care desemnează premierul României?”, a afirmat Gorghiu.

Partidul Național Liberal a adoptat, marți seară, o rezoluție prin care îi solicită Partidul Social Democrat să își asume guvernarea, în urma demiterii Executivului. În același timp, liberalii au anunțat că formațiunea va trece în opoziție, dar va continua să susțină parcursul pro-european al României.