Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a declarat că situația politică rămâne deschisă, fiind posibile mai multe scenarii de guvernare. Acesta a explicat că ar putea continua actuala formulă, cu un premier propus de Partidul Național Liberal, diferit de Ilie Bolojan, dar și varianta în care șeful Executivului ar proveni dintr-un alt partid, inclusiv de la Partidul Social Democrat.

Grindeanu a subliniat că PSD și-a demonstrat forța parlamentară și nu exclude nici scenariul unui premier tehnocrat, deși nu ar fi prima opțiune. El a adăugat că, în cazul în care această soluție ar contribui la deblocarea rapidă a situației politice și ar exista acordul celorlalte partide, social-democrații sunt deschiși la discuții, însă alegerea depinde în mare măsură de numele propus.

Sorin Grindeanu a transmis că este dispus să refacă o coaliție pro-europeană, însă a explicat că a fost rezervat în declarațiile legate de moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan. Liderul Partidul Social Democrat a precizat că a evitat să se pronunțe public în această perioadă pentru a nu crea impresia că influențează direcția Partidul Național Liberal, subliniind că a preferat să nu intervină în mod direct în acest sens.

Sorin Grindeanu adoptă o poziție rezervată, însă susține că relansarea Coaliției rămâne o opțiune posibilă.

Sorin Grindeanu a declarat că vorbește în numele Partidul Social Democrat și că deciziile privind viitorul politic revin Partidul Național Liberal. Acesta și-a exprimat dorința ca PNL să rămână într-o coaliție pro-europeană, considerând că aceasta ar fi opțiunea dorită de majoritatea actorilor politici.

Grindeanu a mai afirmat că, în cazul în care liberalii doresc continuarea colaborării, ar trebui să vină cu o propunere de prim-ministru care să fie acceptată ca șef al unei coaliții, subliniind că acest lucru nu s-a întâmplat în cazul lui Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a afirmat că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar fi acționat mai degrabă ca un premier apropiat de Uniunea Salvați România decât de Partidul Național Liberal.

Liderul Partidul Social Democrat a susținut că fostul premier ar fi avut un profil de tehnocrat cu înțelegere economică, însă a subliniat că, în cazul în care nu deține toate competențele necesare, ar fi trebuit să fie înconjurat de echipe capabile să ajusteze direcția economică.

Grindeanu a mai declarat că politicile promovate în ultimele luni au contribuit, în opinia sa, la o situație economică dificilă în prezent.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată astăzi, înregistrând 281 de voturi „pentru” din totalul celor 431 de parlamentari prezenți. În urma votului din Parlament, Executivul este demis și va funcționa doar în regim interimar până la constituirea unei noi majorități guvernamentale.