Călin Georgescu, propus de AUR pentru funcția de premier. Pe fondul discuțiilor privind formarea unei noi majorități parlamentare, liderul George Simion a reiterat poziția partidului AUR privind implicarea în procesul de guvernare, dar și susținerea ideii de alegeri anticipate, condiționate de respectarea unor criterii politice clare.

Declarațiile vin în contextul apelului la dialog politic lansat de Nicușor Dan, care a propus consultări între partidele parlamentare pentru depășirea blocajului instituțional.

George Simion a reafirmat susținerea pentru organizarea de alegeri anticipate, însă doar în condiții pe care le consideră corecte și transparente.

Potrivit acestuia, orice proces electoral trebuie să evite influențele politice sau instituționale care ar putea distorsiona rezultatul.

AUR susține că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru resetarea scenei politice și pentru eficientizarea instituțiilor statului.

„Nu s-a exprimat cu cine va purta aceste discuții, a spus doar că dorește o guvernare proeuropeană. Am discutat cu liderii celorlalte partide importante, au spus că nu au fost invitate. Dacă au fost invitați ei, iar noi nu, este clar o încălcare a oricărei reguli democratice și nu vom participa la o asemenea o bătaie de joc. Cursul logic ar fi ca toate formațiunile parlamentare să fie invitate, în ordinea rezultatelor din decembrie 2024. Vedem că primul este PSD, în preferințele românilor, pe locul doi a fost AUR, așa că noi considerăm inacceptabil dacă AUR nu este invitat la o discuție privind viitoarea guvernare. Suntem dispuși să scoatem țara din criză și să participăm la procesul de reconciliere națională,” a explicat George Simion.

Un punct central al declarațiilor îl reprezintă susținerea exprimată de liderul AUR pentru Călin Georgescu, pe care îl descrie drept o figură politică potrivită pentru funcția de prim-ministru.

„Domnia sa este pe muntele Athos, o să discutăm când revine. Din punctul meu de vedere, Călin Georgescu este președintele ales al românilor și este normal să existe aceste discuții, mai ales că e un lider politic. Cert este că noi ne dorim să-l vedem la conducerea țării.”

Simion a afirmat că Georgescu ar întruni profilul unui „om de stat” capabil să conducă executivul, subliniind însă că orice decizie depinde de evoluțiile politice și de negocierile viitoare.

„România duce lipsă de oameni de stat. Călin Georgescu se potrivește acestui model și nu dă înapoi, intră în categoria oamenilor de stat. Dar nu vreau să pun carul înaintea boilor. Să vedem care este poziția lui Nicușor Dan, să nu fie un joc politic. Noi ne dorim alegeri anticipate, dar nu în orice condiții. Dacă le vor organiza tot ei, vor ieși cum vor ei și, dacă nu ies, le vor anula. Sigur, alegerile anticipate ar fi de dorit, pentru că astfel am avea instrumente ca instituțiile întregi ale statului să funcționeze în folosul și interesul românilor, nu împotriva lor,” a declarat George Simion, în exlusivitate la Realitatea Plus.