Conform planului prezentat de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, formațiunea susține introducerea unui sistem mai simplu pentru antreprenori, inclusiv prin acordarea unui credit fiscal și reintroducerea impozitului forfetar sau a impozitului pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi, până la un prag de 500.000 de euro.

De asemenea, este propus un nivel de 1,25% pentru impozitul pe cifra de afaceri, precum și adoptarea unui nou Cod Fiscal, care să rămână stabil timp de cel puțin cinci ani, fără modificări frecvente.

Programul fiscal mai prevede și limitarea controalelor autorităților la maximum o verificare pe an pentru firmele care nu au probleme grave, măsură gândită pentru reducerea presiunii administrative asupra mediului privat. În ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, AUR propune introducerea taxării inverse a TVA, eliminarea deductibilităților pentru operațiuni considerate optimizări fiscale în cazul marilor companii, precum și revenirea treptată la niveluri mai vechi de impozitare.

Printre modificările fiscale vizate se află reducerea TVA la 19%, menținerea unei cote reduse de 9% pentru anumite produse și servicii, precum și scăderea impozitului pe dividende la 8%. În același timp, este propusă reducerea taxării muncii, în special pentru contractele part-time, elevi, studenți și persoane peste 65 de ani, dar și diminuarea impozitării salariului minim.

Potrivit documentelor prezentate, aceste măsuri sunt parte dintr-o strategie economică mai amplă a AUR, care vizează stimularea activității antreprenoriale, reducerea evaziunii fiscale și creșterea veniturilor la bugetul de stat printr-un sistem fiscal mai eficient și mai predictibil.

George Simion a declarat într-o conferință de presă că, în varianta de guvern propusă de AUR, Executivul ar urma să fie restructurat semnificativ, cu un număr redus de ministere și o diminuare a aparatului administrativ. Liderul AUR a prezentat o proiecție a unei viitoare guvernări care ar presupune eficientizarea instituțiilor și reducerea funcțiilor de conducere.

Potrivit acestuia, un guvern AUR ar avea maximum 10 ministere și cel mult 50 de secretari de stat. În același timp, autoritățile și agențiile guvernamentale ar urma să fie comasate sau desființate până la un total de aproximativ 20 de structuri, iar funcțiile de conducere ar fi reduse cu 50%, măsură prezentată ca un semnal de început al reducerii cheltuielilor de la nivelul superior al administrației.

„Guvernul în varianta AUR va avea 10 ministere, maxim 50 de secretari de stat. Comasăm și desfințăm autorități și agenții până ajungem la un număr de 20. Iar reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere va fi exact semnalul că se începe cu strângerea curelei de sus în jos”, a declarat președintele AUR.

George Simion a precizat că acest proces ar trebui să fie urmat de o reformă administrativă amplă, însoțită de măsuri de disciplină bugetară. El a menționat că orice formă de asistență financiară internațională oferită de România ar urma să fie suspendată până când deficitul bugetar ar scădea la 3% din PIB, inclusiv în ceea ce privește sprijinul acordat altor state, făcând referire și la situația Ucrainei, dar nu exclusiv.

„Desigur, trebuie să urmeze o reformă administrativă, iar asistența financiară va fi sistată până când deficitul bugetar va coborî la 3 la sută. Și în viitoarea guvernare AUR, cu un premier propus de AUR, orice asistență financiară internațională acordată de România va fi sistată până atingem deficitul bugetar de 3%. E vorba de Ucraina, dar nu doar de Ucraina”, a mai spus George Simion.

De asemenea, Simion a transmis un mesaj și pentru alegătorii de alte etnii, în special comunității maghiare din România. Acesta i-a invitat pe cetățenii aparținând minorităților să se înscrie în partidul pe care îl conduce, subliniind că toți cetățenii români sunt importanți pentru formațiunea sa politică.

„Etnicii maghiari, cetățenii români, care au ieșit în stradă la începutul anului, împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiescu, la Sfântul Gheorghe, și multe alte localități, au cerut reprezentanților lor din Parlament să voteze moțiunea de cenzură. UDMR-ul are o problemă de legitimitate, de reprezentativitate”, a transmis George Simion.

Declarațiile au fost făcute după votul din Parlament privind moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Simion a susținut că etnicii maghiari din mai multe localități, precum Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe și alte zone, ar fi participat la proteste împotriva măsurilor fiscale și ar fi cerut reprezentanților lor din Parlament să voteze moțiunea. Totodată, acesta a afirmat că Uniunea Democrată Maghiară din România ar avea probleme de legitimitate și reprezentativitate.

„A justificat nevotarea moțiunii de cenzură prin faptul că a fost introdusă de către AUR. AUR respectă vocea românilor, care și-au dat votul pentru noi. Și ar fi fost cazul ca și reprezentanții UDMR-ului din Harghita, din Covarna, din Mureș, din Cluj, din satul Mareș, peste tot unde există în această țară etnici maghiari, pe care îi iubim și considerăm cetățenii cu drepturi depline ai României, arată că UDMR-ul și-a trădat alegătorii”

Liderul AUR a criticat UDMR, susținând că formațiunea și-ar fi trădat alegătorii prin justificarea refuzului de a susține moțiunea de cenzură pe motivul că aceasta a fost inițiată de AUR. El a afirmat că formațiunea sa respectă votul românilor care i-au acordat încrederea la alegeri și a făcut referire la reprezentanții UDMR din mai multe județe, precum Harghita, Covasna, Mureș, Cluj și Satu Mare, precizând că etnicii maghiari sunt considerați cetățeni cu drepturi depline ai României.

În final, George Simion a lansat un apel către toți etnicii maghiari din România care își doresc reprezentare politică să se alăture AUR. Acesta a extins invitația și către alte comunități etnice, precum romii și lipovenii, menționând că partidul are deja membri din mai multe minorități. Simion a subliniat că fiecare vot contează și a îndemnat cetățenii să se înscrie în AUR pentru a susține viitoarele obiective politice ale formațiunii.