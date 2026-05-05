România are printre cele mai scumpe facturi la energie electrică. Prețul a ajuns la 28,96 euro pentru 100 kWh, comparativ cu 28,79 euro pentru 100 kWh în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, nivelul rămâne semnificativ peste cel dinaintea crizei energetice din 2022, potrivit datelor înregistrate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Creșterea modestă din 2025 a fost determinată în principal de majorarea impozitelor și taxelor. Acestea au crescut atât ca valoare absolută, până la 0,0837 euro per kWh față de 0,0804 euro per kWh în primul semestru, cât și ca pondere în factura finală, ajungând la 28,9% în a doua parte a anului, de la 27,9% anterior.

În acest context, scăderea ușoară a prețului energiei înainte de taxe a fost depășită de creșterea fiscalității, ceea ce a dus la un avans modest al costurilor finale suportate de consumatori.

La nivelul Uniunii Europene există diferențe semnificative între state în ceea ce privește prețurile la electricitate pentru gospodării. Cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Irlanda, cu 40,42 euro pentru 100 kWh, Germania, cu 38,69 euro pentru 100 kWh, și Belgia, cu 34,99 euro pentru 100 kWh. La polul opus s-au situat Ungaria, cu 10,82 euro pentru 100 kWh, Malta, cu 12,82 euro pentru 100 kWh, și Bulgaria, cu 13,55 euro pentru 100 kWh.

Deși media europeană a rămas relativ stabilă, evoluțiile în monedele naționale indică schimbări importante în unele state. În semestrul al doilea din 2025, prețurile au crescut semnificativ în România, cu 58,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în Austria, cu 34,3%, și în Irlanda, cu 32,7%. În schimb, scăderi importante au fost înregistrate în Cipru, minus 14,7%, Franța, minus 12,5%, și Danemarca, minus 11,9%.

Dacă prețurile sunt analizate în funcție de puterea de cumpărare standard (PPS), cele mai ridicate valori pentru consumatorii casnici au fost înregistrate în România, cu 49,52 euro pentru 100 kWh, urmată de Cehia, cu 38,65 euro pentru 100 kWh, și Polonia, cu 37,15 euro pentru 100 kWh. Cele mai scăzute prețuri, în funcție de acest indicator, au fost în Malta, cu 14,09 euro pentru 100 kWh, în Ungaria, cu 15,10 euro pentru 100 kWh, și în Finlanda, cu 18,77 euro pentru 100 kWh.