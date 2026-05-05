Mulți proprietari pun sub semnul întrebării corectitudinea sumelor din listele de întreținere, dar cadrul legal stabilește explicit cine are responsabilitatea probei. Conform explicațiilor oferite de avocatul Gelu Pușcaș, percepția larg răspândită este eronată, iar obligațiile juridice nu revin asociației de proprietari.

Acesta atrage atenția că mulți proprietari pornesc de la premisa greșită că fiecare sumă trebuie justificată în detaliu de către asociație, însă legislația funcționează diferit.

Explicația juridică indică faptul că listele de plată sunt protejate de o prezumție de legalitate, ceea ce înseamnă că ele sunt considerate corecte până la proba contrarie. În acest context, proprietarii care contestă trebuie să aducă dovezi concrete, nu doar suspiciuni sau opinii.

Această interpretare are impact direct asupra modului în care pot fi formulate eventualele contestații și asupra șanselor de reușită în fața autorităților sau instanțelor.

Pentru proprietarii care identifică erori în listele de plată, legislația stabilește un termen limită clar pentru reacție. Avocatul Gelu Pușcaș subliniază că întârzierea sau formularea greșită a contestației poate afecta demersul.

Acesta detaliază pașii pe care proprietarii trebuie să îi urmeze pentru a acționa corect din punct de vedere legal și administrativ.

„Ai observat greșeli în lista de plată? Ai doar 10 zile. Mulți proprietari văd erori… dar reacționează prea târziu sau greșit. 👉 Ce trebuie să faci, corect și legal: ✔️ În maximum 10 zile de la afișare, depui contestație către asociație ✔️ Dacă nu ești mulțumit de răspuns, revii în scris către comitet și cenzor 👉 Și dacă nu ți se răspunde? Ai două variante: – sesizezi serviciul specializat din primărie – te adresezi instanței de judecată Dacă proprietarul nu contestă lista în cele 10 zile, nu înseamnă că nu poate, în viitor, sesiza instanța de judecată. ⚠️ ATENȚIE, foarte important: Primăria NU poate: – anula sume din lista de plată – recalcula lista – anula hotărâri ale adunării generale sau decizii de comitet 👉 Mulți merg la primărie cu așteptări greșite. ⚖️ Dacă ajungi în instanță: Formulează foarte clar ce ceri. Instanța judecă strict pe baza cererii tale”, spune el.

Clarificările evidențiază faptul că termenul de 10 zile este esențial pentru o contestație administrativă eficientă, însă nu limitează dreptul proprietarilor de a merge ulterior în instanță. Totodată, sunt eliminate confuziile frecvente legate de rolul primăriei, care nu are competența de a modifica sau anula sumele stabilite.

În cazul în care se ajunge la litigiu, precizia cererii formulate devine decisivă, deoarece instanța analizează strict solicitările prezentate de reclamant.

Sinteză pentru proprietari privind contestarea listelor de întreținere: