Avocatul Gelu Pușcaș arată că administratorii se pot confrunta cu situații în care nu primesc la timp facturile de la furnizori. În acest caz, lista de plată pentru întreținere poate fi întocmită fără acel cost sau poate include o estimare, urmând ca diferențele să fie regularizate ulterior.

Prima variantă, adică afișarea listei fără acel cost, poate părea mai simplă, dar poate produce o problemă pentru proprietari în luna următoare. Dacă între timp vin două sau mai multe facturi, acestea ajung să fie cumulate pe aceeași listă de plată, iar suma devine mai greu de suportat.

Avocatul explică faptul că, din acest motiv, unele asociații acceptă ca administratorul să facă estimări și să includă sumele în lista lunară de întreținere, chiar dacă factura nu a fost încă emisă.

Gelu Pușcaș consideră că estimarea pentru lista de întreținere nu reprezintă, în sine, o problemă juridică dacă proprietarul nu este prejudiciat și dacă, în final, ajunge să plătească exact suma care îi revine din consumul real.

Această metodă presupune însă muncă suplimentară pentru administrator, deoarece după primirea facturii trebuie verificată suma reală și trebuie calculată diferența față de valoarea estimată anterior.

Dacă s-a estimat prea puțin, diferența se repartizează ulterior. Dacă s-a estimat prea mult, suma plătită în plus trebuie scăzută din lista următoare.

Potrivit avocatului, scopul estimării este evitarea unei presiuni prea mari pe bugetul familiilor, atunci când mai multe facturi neemise la timp s-ar strânge într-o singură lună.

Avocatul explică și situația regularizării la întreținere, care poate apărea atunci când o listă de plată a fost întocmită greșit.

Erorile pot viza introducerea sau neintroducerea unor sume, repartizarea greșită a unui consum, numărul incorect de persoane declarate sau scăderea eronată a unor restanțe.

De exemplu, un proprietar poate apărea fără restanță din cauza unei erori de operare, deși nu există dovada plății. În alt caz, poate fi trecut un număr greșit de persoane sau un consum de apă repartizat incorect.

Temeiul legal indicat este art. 74 din Legea 196/2018. Acesta prevede că, dacă sumele încasate depășesc totalul cheltuielilor, excedentul trebuie regularizat prin lista lunii următoare sau rambursat proprietarilor în cel mult 30 de zile. Dacă rezultă un debit, acesta trebuie acoperit de cei în drept în termen de 30 de zile de la constatare.

Gelu Pușcaș arată că atât estimarea, cât și regularizarea pot face parte din activitatea normală a asociației, dacă sunt realizate transparent, fundamentate cu acte și susținute de decizii ale comitetului.

Avocatul recomandă ca asociația, prin comitet și președinte, să nu rămână pasivă. O decizie de comitet poate clarifica modul de lucru, iar o notă explicativă din partea administratorului poate elimina riscul unor interpretări greșite.

În același timp, proprietarii sunt sfătuiți ca, înainte de a face o contestație sau de a merge în instanță, să verifice cu atenție sumele, modul de repartizare și documentele care au stat la baza estimării sau regularizării.