Este vorba despre cazurile în care ANAF a anulat sau suspendat codul de TVA al unor firme, iar ulterior a venit cu decizii de impunere prin care le-a cerut plata TVA pe mai mulți ani în urmă, plus penalități.

Mulți antreprenori au reclamat faptul că nu au colectat TVA de la clienți în perioada respectivă, tocmai pentru că aveau codul de TVA suspendat. Aceștia susțin că au fost lăsați să funcționeze ani întregi fără ca Fiscul să le atragă atenția că ar trebui să colecteze TVA și să îl vireze la stat, transmite startupcafe.ro.

Ulterior, s-au trezit cu obligații fiscale de zeci de mii de euro pentru ultimii șase ani, deși acești bani nu au fost încasați efectiv.

După semnalarea situației, 29 de parlamentari de la USR, PNL, UDMR și grupul minorităților naționale au depus oficial o propunere de lege pentru amnistierea fiscală a acestor contribuabili.

Propunerea legislativă prevede anularea diferențelor de TVA și a obligațiilor fiscale accesorii stabilite prin decizii de impunere pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi.

De asemenea, dacă firmele au achitat deja aceste sume, ele vor putea cere restituirea banilor.

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil și a arătat că demersul are caracter de corecție fiscală, fără introducerea unor obligații noi și fără efecte retroactive pentru contribuabili.

Instituția a precizat că, dacă o persoană impozabilă își pierde înregistrarea în scopuri de TVA, aceasta nu mai trebuie să colecteze TVA de la data anulării, iar obligațiile deja stabilite anterior rămân valabile doar dacă nu există erori sau inadvertențe.

În opinia Consiliului Legislativ, noua lege ar corecta tocmai aceste situații în care au fost stabilite obligații fiscale considerate nejustificate.

Proiectul prevede că sumele deja achitate de contribuabili, fie ca TVA principal, fie ca accesorii, vor putea fi restituite la cererea acestora.

Termenul de prescripție pentru solicitarea restituirii va începe să curgă de la data intrării în vigoare a legii.

Totuși, legea nu se va aplica în cazurile în care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau a colectat integral ori parțial această taxă de la beneficiari, fapt constatat de ANAF.

În aceste situații, obligațiile fiscale rămân valabile.

Singura observație importantă formulată de Consiliul Legislativ vizează eliminarea alineatului 5 din proiect, care prevedea că ANAF nu mai poate emite decizii de impunere pentru aceste obligații fiscale.

Instituția consideră că acest punct este inutil, deoarece în multe situații intervine deja termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală.

Practic, dacă termenul legal pentru stabilirea creanței fiscale s-a împlinit, organul fiscal nu mai poate emite titluri de creanță.

În acest moment, proiectul se află în Senat, care este prima cameră sesizată. Camera Deputaților va avea rolul de for decizional.

După adoptarea finală în Parlament, legea va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Abia după publicarea în Monitorul Oficial aceasta va intra efectiv în vigoare.

Ulterior, președintele ANAF, Adrian Nica, va avea la dispoziție 30 de zile pentru a emite ordinul care stabilește procedura concretă de aplicare a amnistiei fiscale.

Până atunci, antreprenorii afectați rămân în așteptarea unei soluții legislative care le-ar putea șterge datorii importante acumulate în ultimii ani.