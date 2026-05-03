Chiar dacă nu este locuință propriu-zisă, garajul este încadrat de lege în categoria clădirilor. Prin urmare, orice persoană care deține un astfel de spațiu trebuie să plătească impozit anual, la fel ca în cazul unei case sau al unui apartament.

Baza legală este reprezentată de Codul fiscal, care stabilește că toate construcțiile aflate în proprietatea unei persoane fizice sau juridice sunt impozabile, indiferent de destinația lor. Astfel, nu contează dacă garajul este utilizat zilnic, ocazional sau doar pentru depozitare.

Impozitul reprezintă o obligație financiară stabilită de stat sau de autoritățile locale, fără o contraprestație directă. Banii colectați sunt utilizați pentru finanțarea serviciilor publice, precum infrastructura, iluminatul, salubrizarea sau funcționarea instituțiilor.

În cazul imobilelor, inclusiv al garajelor, impozitul este unul local. Asta înseamnă că nivelul concret nu este fix la nivel național, ci este stabilit de fiecare primărie, în limitele prevăzute de lege.

Valoarea impozitului depinde de mai mulți factori, fiind determinată prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii impozabile a construcției.

Această valoare nu este aleatorie, ci se stabilește în funcție de:

suprafața garajului

materialele din care este construit

zona în care este amplasat

vechimea construcției

În 2026, cota de impozitare pentru persoane fizice este, în general, cuprinsă între 0,08% și 0,2%, diferențele fiind stabilite de consiliile locale.

Totodată, începând cu acest an, sistemul de calcul a fost ajustat astfel încât valorile impozabile să fie mai apropiate de cele de piață, inclusiv prin utilizarea unor grile actualizate.

Pentru a înțelege mai clar, dacă ai un garaj de 20 mp și valoarea impozabilă stabilită este de 1.000 lei/mp, rezultă o valoare totală de 20.000 lei.

Aplicând o cotă de 0,1%, impozitul anual va fi de aproximativ 20 de lei.

În realitate, suma poate varia în funcție de oraș și de caracteristicile construcției. Un garaj din beton, situat într-o zonă centrală, va avea un impozit mai mare decât unul amplasat la periferie sau construit din materiale mai simple.

Impozitul pe garaj se plătește anual.

Contribuabilii pot achita suma integral până la 31 martie pentru a beneficia de o reducere, de regulă de până la 10%. Alternativ, plata se poate face în două tranșe: până la 31 martie și până la 30 septembrie.

Plata poate fi realizată la direcțiile locale de taxe și impozite sau online, prin platforme precum ghiseul.ro.

În cazul neplății la termen, se aplică penalități de întârziere, iar în situații extreme se poate ajunge la executare silită.

Dacă garajul este construit legal și înregistrat, impozitul este obligatoriu. Din punct de vedere juridic, acesta este considerat o construcție fixă, cu pereți și acoperiș, deci intră în categoria clădirilor impozabile.

Există situații în care anumite construcții nu sunt impozitate, însă acestea sunt limitate și adesea problematice. Garajele neînregistrate sau provizorii pot scăpa temporar de impozit, dar implică riscuri semnificative, precum amenzi, demolare sau imposibilitatea de a fi vândute ori intabulate ulterior.

Pentru a fi impozitat corect, garajul trebuie declarat la primărie în termen de 30 de zile de la dobândire sau finalizare.

Procedura presupune depunerea unei declarații fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri, însoțită de documente precum:

actul de proprietate

documentația cadastrală

autorizația de construire și procesul-verbal de recepție (dacă este cazul)

După depunerea documentelor, autoritatea locală calculează impozitul și îl introduce în evidențele fiscale.

Nedeclararea unui garaj poate atrage sancțiuni. Autoritățile pot aplica amenzi și pot recalcula impozitul retroactiv pe mai mulți ani.

În plus, lipsa înregistrării creează probleme în cazul vânzării sau al intabulării, deoarece proprietatea nu este recunoscută oficial în evidențele fiscale.

Prin urmare, garajul nu este tratat ca o construcție minoră din punct de vedere fiscal, ci ca un imobil în toată regula.

Impozitul datorat este, în general, redus, însă obligația de declarare și plată rămâne esențială. Verificarea situației fiscale și respectarea termenelor te pot scuti de penalități și de probleme juridice pe termen lung.