„Nu există “taxarea muncii”. Există:

Contribuții

• 25% la pensii (cea mai mare contribuție din salariul lunar). O mică parte de aici se trimite la pilonul 2, în conturi individuale; s-ar putea trimite mai mult; nu se trimite pentru că nu ajung nici acum banii din pilonul 1 pentru pensiile în plată. Formula de calcul pentru pensia din 1 nu duce la o pensie suficientă. O simt pensionarii. Pentru cei de vârsta mea și mai tineri (până la o viitoare discuție despre formulă, una corectă despre raportul dintre cât plătești toată viața activă și cât primești) am un singur sfat și el e sincer: economisire, pensii administrate privat.

• 10% la sănătate (e o plată de tip asigurare; pentru când ai o problemă medicală care necesită intervenții/tratament).

Și

• Impozit

„După ce se achită cele de mai sus, din ceea ce rămâne se plătește 10% impozit", a scris ea pe Facebook.

„Se plătește și 2,25% CAM – contribuție asiguratorie pentru muncă. Pentru eventuala situație de șomaj, concediu medical și eventuale accidente de muncă. Tot un fel de asigurare”, a mai scris senatorul.

„Pentru al doilea salariu se plătește la fel. Tot ce am spus mai sus. Aici e de vorbit! Sunt țări în care pentru al doilea job, mai ales când e vorba de sume mici, nu se plătesc anumite contribuții. Se achită impozitul. Pentru part time – se plătesc aceleași contribuții ca pentru salariul minim. Așa a vrut PSD. Această nedreptate ar trebui îndreptată”, a scris Violeta Alexandru.

„Cum nu încurajez rămânerea pe salariul minim o lungă durată de timp, nu susțin impozitarea progresivă. Când te dezvolți și ajungi să câștigi mai mult, nu ești de acord să plătești mai mulți bani la stat. Rostul unui câștig mai mare e să te bucuri că, investind în tine, devoltându-te, câștigi și tu mai mulți bani. Știu că atunci când ai salariu minim nu se vede așa, dar când începi să câștigi mai mult, pe munca ta, te deranjează tare, te demotivează să dai și mai mult decât dădeai. Ori eu vreau ca românii să câștige mai mult. Dar să aibă valoare banii, adică să scadă inflația. Nu să se termine banii imediat din 2 plăți și 3 cumpărături. Dacă prețurile continuă să crească, orice leu în plus la salariu e înghițit de creșteri. Aș vrea să discutăm despre aceste lucruri. Deschis, concret, fără limbaj de lemn. Tot respectul meu pentru oamenii care muncesc. Prestarea oricărui serviciu public de către stat trebuie să arate respect oamenilor care muncesc și care contribuie în această țară. O bună parte din starea de nemulțumire a oamenilor care muncesc este legată de modul în care îi tratează instituțiile statului. Asta se poate schimba prin conducători buni. Îmi e drag să văd plăcere de a face treabă, angajatorii care au reușit să formeze și să mențină la ei în firmă oameni buni, competitivi – să îi respecte, să le arate aprecierea lor. Doar împreună vor face treabă”, a scris senatorul.

În plan politic și economic, Violeta Alexandru precizează că este implicată în etapa finală a procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, exprimându-și preocuparea ca actuala criză politică să nu afecteze progresele realizate până acum.

„Sunt dedicată acestei ultime etape a procesului de aderare la OCDE, preocupată să nu afecteze criza politică ceea ce s-a muncit până acum. Dar, pentru că mă interesează cum gândiți pe tema muncii, cum pot fi respectați mai mult cei care muncesc sau care au muncit, voi organiza, până în vară, întâlniri în cartierele din București”, a comletat fostul ministru.

