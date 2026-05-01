Adoptarea monedei euro a adus în Bulgaria o dublă afișare a prețurilor, în leva și euro, însă plățile se realizează exclusiv în moneda europeană, iar efectele conversiei sunt resimțite direct de consumatori.

După trecerea la euro, prețurile au fost rotunjite în sus, ceea ce a generat scumpiri semnificative în mai multe sectoare. În același timp, veniturile din salarii și pensii nu au crescut proporțional, accentuând presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.

Deși Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al zonei euro, un obiectiv economic major, tranziția vine cu costuri sociale evidente. În comparație, țări precum Polonia, Ungaria sau România nu au adoptat încă moneda unică.

În ciuda dificultăților, o parte dintre cetățeni privesc această schimbare ca pe un pas necesar în integrarea economică europeană, acceptând perioada de ajustare ca fiind inevitabilă.

Adoptarea monedei euro este percepută de sectorul turistic drept un avantaj competitiv major, mai ales în contextul apropierii sezonului estival.

Bulgaria a înregistrat anul trecut 13,6 milioane de turiști străini, depășind nivelul de dinaintea pandemiei, în pofida inflației globale. Specialiștii estimează că eliminarea conversiilor valutare va atrage și mai mulți vizitatori.

În orașe precum Ruse, activitatea economică este deja vizibilă. Terasele sunt aglomerate, iar micile afaceri sezoniere și-au reluat activitatea, beneficiind de fluxul crescut de clienți, scriu cei de la Libertatea.

„Trăiesc într-o bulă și nu simt vreo schimbare după trecerea la euro. Soțul meu se ocupă de cumpărături, deci nu știu cum au evoluat prețurile. Dar am auzit că au crescut destul de mult”a declarat Natalia, 28 de ani, după ce a explicat că nu gestionează direct cheltuielile familiei.

Aceasta a subliniat că familia sa, cu venituri peste medie, nu resimte presiunea economică.

„Pe noi, chiar nu ne-a afectat. De fapt, trecerea la euro e un plus pentru afacerea noastră, o platformă de vânzări online. Prețurile în euro atrag mai mulți clienți din străinătate, e mai bine pentru comerț, în general”.

Trecerea la euro a accentuat percepția dezechilibrului dintre prețuri și venituri, în special în rândul angajaților activi.

„Ce să zic, acum suntem ca în Germania. La prețuri, nu și la salarii, care au crescut doar cu 5-10 procente. Prețurile, în schimb, aproape s-au dublat. Scumpirile sunt de peste 30 la sută și încă nu s-au oprit. Că a fost inflație, apoi război, apoi trecerea la euro – prețurile cresc și tot cresc”, a explicat Alex, 30 de ani.

Alex activează în domeniul IT și spune că a colaborat cu specialiști din România, deplasându-se frecvent la București pentru proiecte profesionale. El atrage atenția asupra presiunii tot mai mari asupra pieței muncii.

„Acum și industria asta, moare… (IT) Acum ai nevoie de o slujbă foarte bine plătită, ca să faci față cheltuielilor. Sau de două slujbe. Nu sunt mulți cu salarii care să se compare cu cele din Vest”.

În opinia sa, generația mai în vârstă este cea mai afectată de adoptarea monedei euro, în principal din cauza veniturilor fixe și a capacității reduse de adaptare la noile realități economice.

„Nu se așteptau la schimbarea asta și nici nu au cum să-și crească venitul. Trebuie să-i ajutăm. Îmi ajut părinții să se descurce, le trimit bani din când în când”.

Schimbarea economică recentă evidențiază și diferențe de mentalitate între generații, mai ales în ceea ce privește capacitatea de adaptare la noile realități.

Tinerii privesc integrarea monetară ca pe un pas firesc, în timp ce o parte a populației vârstnice manifestă reticență și neîncredere.

„Sigur, văd că părinților mei le e greu să se adapteze după trecerea la euro. Sunt alte costuri, alte calcule. Populația în vârstă din Bulgaria e, în general, conservatoare. Și e împotriva monedei euro. Părinții unor prieteni, de pildă, și-au scos toți banii din bancă, în leva, doar pentru că nu au încredere în euro. O manevră cam stupidă, în opinia mea. Pentru noi, cei tineri, e o schimbare în bine, pentru că nu mai trebuie să schimbăm bani când călătorim. Da, prețurile au crescut, dar nu dramatic”, a declarat Gorița, studentă.

Aceasta consideră că tensiunile sociale depășesc problema economică, apreciind că diferențele de mentalitate și conflictul dintre generații afectează mai profund societatea decât dificultățile financiare generate de adoptarea monedei euro.

„Mă gândesc să mă stabilesc în străinătate, după ce termin facultatea. Nu din motive economice, dar nu îmi găsesc locul aici. Oamenii vârstnici din Bulgaria sunt prea închiși, prea conservatori, se opun la orice schimbare, găsesc mereu motive să ne facă reproșuri. Au nostalgia vremurilor de altădată. Ar vrea ca noi, tinerii, să urmăm tiparul serviciului de la 9 la 17 și să fim la fel de nefericiți ca și ei”.

Datele oficiale arată că persoanele de peste 65 de ani reprezintă aproximativ un sfert din populația Bulgariei, în timp ce emigrarea tinerilor este în creștere, potrivit Institutului Național de Statistică de la Sofia.

